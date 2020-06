Sinopec conclui instalação do maior reator de hidrogenação do mundo

ZHOUSHAN, China, 12 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), empresa chinesa líder no setor de energia e produtos químicos, instalou com sucesso o primeiro e maior reator de hidrogenação de resíduos de leito fluidizado ("slurry-bed") do mundo, com capacidade de 3.000 toneladas em 15 horas. A instalação foi feita no dia 10 de junho na cidade de Zhoushan, estabelecendo o novo recorde chinês de maior peso integral içado por um único equipamento.