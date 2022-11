Sinopec découvre une réserve de gaz de schiste à haut rendement dans le bassin du Sichuan

Le champ de gaz de schiste de Qijiang ajoute une nouvelle réserve géologique de 145,9 milliards de mètres cubes

PÉKIN, 27 novembre 2022 PRNewswire/ – China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé que la première phase du champ de gaz de schiste de Qijiang a permis de faire une découverte majeure dans le bassin du Sichuan avec une réserve géologique prouvée de 145,968 milliards de mètres cubes. Cette découverte, réalisée par Sinopec Exploration Company et Sinopec Southwest Oil & Gas Company, constitue une avancée majeure dans le cadre du « Projet Deep Earth - Base de gaz naturel dans le Sichuan et le Chongqing » de Sinopec

Le champ de gaz de schiste de Qijiang est le premier champ de gaz de schiste découvert dans des strates moyennement profondes et profondes dans une zone tectonique complexe sur la marge du bassin. Le gaz de schiste enfoui à plus de 3 500 mètres de profondeur est défini comme du schiste profond, et la profondeur d'enfouissement des formations de schiste de Qijiang varie de 1 900 à 4 500 mètres, la majorité étant du schiste profond. Avec des strates superposées complexes, le projet a dû faire face à de grands défis tels qu'une profondeur considérablement plus importante et une contrainte de sol variable.

Pour répondre à la question de savoir comment un réservoir de gaz de schiste s'est formé dans la marge du bassin avec des conditions de surface et de sous-sol aussi complexes, l'équipe de Sinopec a effectué plus de 10 000 tests d'analyse en laboratoire sur la carotte située à 1 320 mètres de profondeur. Cela a révélé le mécanisme de développement et de maintien des pores des schistes profonds et a permis d'identifier les schistes profonds qui peuvent développer de vastes réservoirs avec une porosité élevée, et a également révélé les « situations d'écoute idéale » de la projection des cibles des schistes profonds.

L'équipe a recueilli des données sismiques 3D de haute précision sur le gaz de schiste profond couvrant une superficie de 3 662 kilomètres carrés dans la zone complexe de la marge sud-est du bassin du Sichuan, ainsi que des données de forage des puits existants dans le sud du Sichuan. Après des discussions et des examens répétés, Sinopec a innové une technologie de prédiction sismique du gaz de schiste en profondeur, dont le cœur est constitué par le coefficient de pression et la teneur en gaz, la prédiction des fractures et la différence de contrainte horizontale du sol - ce qui équivaut à effectuer un scanner des strates pour réaliser une percée dans la prédiction des « situations d'écoute idéale » du gaz de schiste en profondeur.

Sinopec a également développé une technologie de fracturation tridimensionnelle avec « découpe de précision, pressurisation et expansion, expansion équilibrée et remplissage garanti » pour les schistes profonds, ce qui a permis d'améliorer la production quotidienne de gaz de schiste d'un seul puits pour franchir successivement la barre des 300 000, 400 000 et 500 000 mètres cubes.

