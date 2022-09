BEIJING, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") divulgou recentemente seu Relatório de Responsabilidade Corporativa de 2021, destacando seu desenvolvimento de energia limpa, sendo que 104 das suas subsidiárias foram reconhecidas como Green Enterprise, e uma redução anual de emissão de carbono de 2,38 milhões de toneladas.

Sinopec divulga relatório de Responsabilidade Social Corporativa de 2021, destacando energia limpa, sustentabilidade e o compartilhamento dos frutos do desenvolvimento com a sociedade. (PRNewsfoto/SINOPEC)

"A Sinopec cumpre sua responsabilidade como cidadã corporativa global. Nós nos alinhamos com a tendência de desenvolvimento de globalização econômica e a abertura da China, servindo à iniciativa do Cinturão e Rota e dando atenção plena à exploração e ao desenvolvimento de petróleo e gás, aos serviços de engenharia de petróleo e petroquímica, aos produtos químicos, ao comércio de equipamentos e materiais, ao investimento em armazenamento e muito mais, a fim de promover uma cooperação mutuamente benéfica com muitos países e regiões no intuito de servir ao desenvolvimento sustentável global da economia e da sociedade", afirmou Ma Yongsheng, presidente da Sinopec

O desenvolvimento constante da Sinopec em energia limpa está ancorado no objetivo de tornar-se a "empresa de energia de hidrogênio nº 1 da China". A sua capacidade anual de produção de hidrogênio já ultrapassou 3,5 milhões de toneladas, o que correspondeu a 14% do total nacional. O campo de gás de xisto Fuling da Sinopec tem uma produção acumulada de gás de 45,4 bilhões de metros cúbicos, e a capacidade de aquecimento geotérmico da empresa é agora superior a 80 milhões de metros quadrados.

A Sinopec também está se esforçando para se tornar praticante da proteção ambiental, promotora da civilização ecológica e construtora de uma bela China com pesquisa ativa da pegada de carbono e participação contínua no comércio de carbono. Em 2021, a empresa registrou 9,7 milhões de toneladas em volume de negociação de carbono com valor de transação de 414 milhões de yuans (US$ 61 milhões) e estabeleceu de forma inovadora as fábricas verdes "Niukouyu Wetland" e "Egret Garden".

Ao apoiar a revitalização rural, a Sinopec ofereceu assistência aos parceiros para promover o desenvolvimento sustentável em oito condados e 616 vilarejos, investindo um total de 192 milhões de yuans (US$ 28,29 milhões) com 940 funcionários localizados nos vilarejos.

Até o momento, o programa Lifeline Express da Sinopec já ajudou mais de 50 mil pacientes com catarata, enquanto o programa Drivers' Home estabeleceu 2.178 casas para motoristas de caminhões e 3.520 "estações de atendimento". A Sinopec também está ativamente envolvida na redução da pobreza e investiu um total de 192 milhões de yuans (US$ 28,29 milhões) em 2021 para apoiar as áreas afetadas pela pobreza.

FONTE SINOPEC

