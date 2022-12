BEIJING, 30 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") anunciou que seu poço de exploração de risco, o Yuanshen-1, na bacia de Sichuan, concluiu com sucesso a perfuração a uma profundidade de 8.866 metros, superando o recorde anterior na bacia de Sichuan definido por seu poço Rentan-1.

Um grande avanço do "Projeto Terra Profunda" da Sinopec, o poço Yuanshen-1 atingiu a formação mais profunda de petróleo e gás natural na bacia de Sichuan e demonstrou ainda mais o grande potencial das rochas carbonáticas ancestrais na região.

Sinopec estabelece novo recorde de profundidade de poços verticais de 8.866 metros na bacia de Sichuan, na China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

No mesmo dia, a Sinopec lançou oficialmente o "Projeto Terra Profunda – base de gás natural em Sichuan e Chongqing", em colaboração com a Sinopec Exploration Company, a Sinopec Southwest Oil & Gas Company, a Sinopec Zhongyuan Oilfield Company, a Sinopec Jianghan Oilfield Company e a Sinopec East China Oil & Gas Company. Esta é a terceira base do "Projeto Terra Profunda" da Sinopec após a base do campo petrolífero de Shunbei e a base de petróleo de xisto de Jiyang.

Até o momento, os recursos de gás natural profundo da Sinopec na bacia de Sichuan, em áreas com direitos minerais, atingiram 15 trilhões de metros cúbicos, o que representa um grande peso para as reservas de gás natural e o crescimento da produção da China.

O poço Yuanshen-1 alcançou o reservatório de hidrocarbonetos mais profundo da bacia de Sichuan – o complexo sedimentar das fácies marginais da plataforma da Formação Dengying. Durante a exploração, a rocha carbonática ultraprofunda, que se encontra a uma profundidade de mais de 8.700 metros, ainda mostrava evidências positivas de hidrocarbonetos no reservatório poroso.

A perfuração até uma profundidade de mais de 8 mil metros pode trazer muitos desafios para os atuantes industriais globais. O revestimento superior de grande porte pesa 517 toneladas no nível do solo, o que é um desafio para os recursos de elevação e revestimento da plataforma. A temperatura ultra-alta nas profundezas da terra também demanda muito para a estabilidade e a capacidade anti-poluição do fluido de perfuração, além de que realizar a perfuração em tal profundidade é algo difícil e demorado. Para vencer esses desafios, a Sinopec desenvolveu cinco tecnologias-chave para perfuração ultraprofunda, a fim de apoiar a exploração do petróleo e do gás natural em reservatórios de carbonato profundos e ultraprofundos.

A Sinopec avançou continuamente na exploração profunda de hidrocarbonetos na bacia de Sichuan, incluindo principalmente o gás natural convencional em rochas profundas de carbonato marinho e o gás de xisto profundo. A empresa ainda descobriu os campos de gás natural de Puguang, Yuanba e Chuanxi e, até o momento, a capacidade de produção de gás convencional anual dos reservatórios de carbonato marinho profundo da Sinopec ultrapassou 12 bilhões de metros cúbicos.

FONTE SINOPEC

