Sinopec et QatarEnergy Ink signent un accord à long terme sur le GNL

Chaque année, QatarEnergy fournira 4 millions de tonnes de GNL à Sinopec et les deux parties coopéreront de manière intégrée dans le cadre du projet d'expansion du gisement de gaz du Nord

PÉKIN, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») et QatarEnergy ont signé un contrat d'achat et de vente à long terme de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la fourniture annuelle de quatre millions de tonnes de GNL à Sinopec. Les deux parties coopéreront autour du projet d'expansion du gisement de gaz du Nord au Qatar (« le projet »).

L'accord d'achat et de vente à long terme de GNL, d'une durée de 27 ans, est un point important de la coopération intégrée entre les deux parties. Le président de Sinopec, Ma Yongsheng, et le ministre d'État qatari aux Affaires énergétiques, président-directeur général de QatarEnergy, S.E. Saad Sherida Al-Kaabi, ont officiellement signé l'accord lors d'une cérémonie en ligne.

La Chine et le Qatar ont tissé des liens amicaux et étroits tout en créant des synergies dans le secteur de l'énergie, a déclaré Ma Yongsheng. Les saines relations diplomatiques qui les unissent créent un environnement favorable pour que les deux parties puissent continuer à approfondir leur coopération.

« La signature de cet accord concorde avec l'attachement de Sinopec pour un développement écologique, bas carbone, sûr et durable, a déclaré Ma Yongsheng. L'approvisionnement en GNL contribuera à répondre à la demande de gaz naturel sur le marché chinois, et optimisera également le mix énergétique de la Chine tout en améliorant la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique. »

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord, qui renforcera davantage l'excellente relation bilatérale qui unit la Chine et le Qatar, a déclaré S.E. M. Al-Kaabi. L'accord aidera à répondre à la demande croissante d'énergie propre de la Chine. Cette coopération, qui couvre différents domaines et durera 27 ans, marque un nouveau chapitre extraordinaire et passionnant de la coopération entre les deux parties ».

La mise en service du projet d'extension du gisement de gaz du Nord est prévue pour 2026. Cet accord est le deuxième accord à long terme d'achat et de vente de GNL signé entre Sinopec et QatarEnergy, et le premier accord à long terme d'achat et de vente de GNL dans le cadre du projet.

SOURCE SINOPEC