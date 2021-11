Sinopec explora o petróleo de xisto no campo petrolífero de Shengli com reservas estimadas de 458 milhões de toneladas

Representando um avanço estratégico na exploração do petróleo de xisto no campo petrolífero Shengli, a conquista recorde mostrou as perspectivas brilhantes da área de exploração e desenvolvimento de petróleo de xisto. O campo petrolífero Shengli reportou que o primeiro lote de reservas geológicas de petróleo de xisto atingiu 458 milhões de toneladas pelas previsões atuais. Estimativas preliminares mostraram que os recursos de petróleo de xisto na região totalizam mais de 4 bilhões de toneladas, marcando um território praticamente novo para aumentar as reservas e a produção no leste da China.