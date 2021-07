Sinopec fecha a primeira transação de acordos a granel do mercado nacional de carbono da China

Um total de 17 subsidiárias da Sinopec têm suas usinas de auto-abastecimento de energia incluídas no mercado nacional de carbono, entre as quais quatro empresas, Sinopec Shengli Oilfield, Sinopec Maoming Petrochemical, Sinopec Shanghai Petrochemical e ZTHC Energy, participaram do primeiro dia de comércio de carbono. O negócio de comércio de carbono da Sinopec é operado por sua subsidiária integral China International United Petroleum & Chemicals (UNIPEC) como o órgão de operação principal, conduzindo de maneira uniforme as transações das empresas do sistema Sinopec no mercado nacional de carbono.

A Sinopec participa ativamente do estabelecimento de mercados piloto de carbono no mercado nacional de carbono da China, realizou inspeções das emissões de carbono em todo o sistema e estabeleceu um sistema de contabilização de dados de emissões de carbono em 2012 e iniciou a construção de um sistema de informações de gestão de ativos de carbono em 2015 para melhorar efetivamente a eficiência da contabilidade e precisão de dados das emissões de carbono. Todas as empresas piloto da Sinopec cumpriram integralmente suas tarefas de cumprimento da cota de carbono e acumularam uma ampla experiência para entrar no mercado nacional de carbono.

A Sinopec trabalha sem descanso para alcançar o seu objetivo de zero emissões líquidas. O setor químico e de energia é uma área de trabalho fundamental para que a China alcance o pico de emissões de carbono e estabeleça o mercado de carbono. Em 2020, a Sinopec propôs a construção de uma empresa química líder mundial de energia limpa e, pela primeira vez, a "limpeza" foi incorporada à visão e aos objetivos da empresa.

A empresa está construindo um layout industrial de "uma base, duas alas e três notícias" com esforços significativos, estabelecendo uma base sólida com os recursos energéticos, fortalecendo as "duas alas" de melhoria da qualidade do petróleo limpo e do desenvolvimento industrial moderno e expandindo as "três notícias" – explorando novas energias, novos materiais e nova economia.

À medida que a China se propõe a atingir o pico das emissões de carbono em 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060, a Sinopec está acelerando a construção de um sistema de fornecimento de energia limpa e de baixo carbono, aumentando os ajustes da estrutura industrial e de energia e dando continuidade à redução das emissões de gases de efeito estufa. A Sinopec reduzirá a intensidade anual de emissões de metano em 50% até 2025, ao mesmo tempo em que desenvolve florestas neutras em carbono, postos de combustível neutros em carbono e outros modelos distintos para alcançar a neutralidade de carbono antes da meta da China e contribuir para fazer novos aportes no enfrentamento das mudanças climáticas globais.

O mercado de carbono é um mercado onde os direitos de emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufas são comercializados como commodities para atingir o objetivo geral de controlar as emissões de gases de efeito estufa. Ele adota mecanismos de mercado para controlar e reduzir as emissões e promover o desenvolvimento econômico, e é uma importante inovação institucional da transformação ecológica e com baixo teor de carbono.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte de gasodutos e venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec estabelece como sua missão corporativa, o "alimentar uma vida bonita", coloca "as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e o ser bom para todos" como seus valores corporativos fundamentais, busca estratégias de orientação de valor, desenvolvimento orientado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e baixo em carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos.

