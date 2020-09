Sinopec hält ersten virtuellen Tag der offenen Tür in Saudi-Arabien ab

Eine enge und sich vertiefende Kooperation

Das Online-Event hob die Meilensteine von Sinopec seit dem Eintritt des Unternehmens in Saudi-Arabien im Jahr 2000 hervor, lieferte Updates und bot dem globalen Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Seit über zwei Jahrzehnten bietet Sinopec beständig qualitativ hochwertige Ingenieurs-, Technologie- und Raffineriedienstleistungen für die saudi-arabische Erdöl- und Petrochemieindustrie und liefert Erdöl- und Petrochemieausrüstung, -produkte und -dienstleistungen.

Sinopec startete gemeinsam mit lokalen Partnern ein Joint Venture und eine Raffinerieanlage von Weltklasse. Im Jahr 2000 errichtete Sinopec seinen ersten Bohrturm im Land; heute managt das Unternehmen beinahe 70 Bohrtürme. Dank seiner sicheren, effizienten Konstruktionen hat sich Sinopec in Saudi-Arabien einen positiven Ruf geschaffen.

Zur Förderung der Bohrtechnik errichtete Sinopec im Jahr 2017 in Saudi-Arabiens Dhahran Techno Valley Sinopec Tech Middle East, das erste chinesische Forschungs- und Entwicklungszentrum des Landes. Dies spiegelte Sinopecs Engagement wieder, durch vermehrte Kooperation mit lokalen Gemeinschaften und der Regierung das weltweit führende Chemieunternehmen für saubere Energie zu werden.

Sinopec führt zurzeit ein vierjähriges geophysikalisches 3D-Prospektionsprojekt in dem Land durch, bei dem über 1.000 Projektmitarbeiter in einem Wüstengebiet, das sich über mehr als 200 Quadratkilometer erstreckt, jeden Tag eine durchschnittliche Höchsttemperatur von 50° Celsius aushalten müssen. Seit seinem Eintritt in Saudi-Arabien im Jahr 2004 hat das Explorationsteam von Sinopec neun geophysikalische Prospektionsprojekte abgeschlossen, die sich durch führende Technologie und herausragende Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards auszeichneten.

Im Jahr 2008 wurde in Saudi-Arabien das Sinopec Training Center eröffnet, um lokales Personal für Erdöltechnik zu schulen. Es ist Sinopecs erstes Schulungszentrum in Übersee und hat bislang 1.310 Schulungskurse veranstaltet und über 30.000 Mitarbeiter geschult. Außerdem arbeitet es mit Saudi Aramco Training und multinationalen Schulungseinrichtungen zusammen. Das Schulungszentrum ist mit einem Silk Road-Buchladen auch ein wichtiger Ort für den chinesisch-arabischen kulturellen Austausch, an dem die Studenten mehr über die chinesische Kultur erfahren können.

Zur Unterstützung von Saudi-Arabien bei der Verwirklichung seiner Vision für das Jahr 2030, eine blühende Gesellschaft, eine boomende Wirtschaft und eine ehrgeizige Nation zu schaffen, baut Sinopec auch mehr als 30 Stadtüberführungen und Passagen in Saudi-Arabien, um ein 600 km langes nationales Wassertransportsystem von Yanbu in die Heilige Stadt Medina sowie ein 300 km langes Bewässerungssystem zu schaffen.

Zeitgleich mit diesem virtuellen Tag der offenen Tür veröffentlichte Sinopec das Buch „My 100 Overseas Colleagues" (Meine 100 Kollegen in Übersee), das Geschichten von Angestellten bei Sinopec in der ganzen Welt erzählt. In der Zwischenzeit hat Sinopec auch ein Sinopec Russia-Konto auf Facebook, Twitter und VK für mehr lokale Präsenz veröffentlicht.

Eine wachsende internationale Präsenz

Sinopec hat 327 Niederlassungen, 350 laufende Projekte und 52.000 internationale Mitarbeiter in 60 Ländern und Regionen weltweit. Seine Vermögenswerte aus Übersee belaufen sich auf insgesamt über 600 Milliarden RMB. In Übereinstimmung mit der „Belt and Road"-Initiative schmiedete Sinopec internationale Energiepartnerschaften, um neue Plattformen für globale Win-Win-Kooperationen zu gründen. Das Unternehmen engagiert sich dafür, Länder der „Belt and Road"-Initiative wie Saudi-Arabien, Russland und Kuwait bei der Verwandlung von Ressourcen exportierenden zu Ressourcen verarbeitenden Ländern und in der Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.

In unsicheren Zeiten hat Sinopec weiterhin mit den lokalen Regierungen zusammengearbeitet, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen, die Wiederaufnahme der Produktion und von Projekten zu fördern und die Gesundheit seiner Mitarbeiter in der ganzen Welt zu gewährleisten.

Informationen zu Sinopec

Sinopec Corp. ist eines der größten integrierten Energie- und Chemieunternehmen in China. Zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens gehören die Exploration und Produktion, der Pipeline-Transport sowie der Verkauf von Erdöl und Erdgas; der Verkauf, die Lagerung und der Transport von Erdöl-, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemitteln und weiteren chemischen Produkten; der Import und Export – darunter ein Import- und Exportagenturgeschäft – von Erdöl, Erdgas, Erdöl-, Petrochemie- und Chemieprodukten sowie von sonstigen Gütern und Technologien sowie die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen.

Mit seinem Unternehmensleitbild „Fueling Beautiful Life" und den zentralen Unternehmenswerten „Menschen, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win" verfolgt Sinopec Strategien der Wertorientierung, der innovationsgetriebenen Entwicklung, integrierten Ressourcenzuteilung und offenen Zusammenarbeit sowie des umweltfreundlichen und CO2-armen Wachstums und strebt danach, seine Unternehmensvision umzusetzen, ein weltweit führendes Energie- und Chemieunternehmen aufzubauen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=VanwNQqHr8g

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Related Links

www.sinopecgroup.com/group



SOURCE Sinopec