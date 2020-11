Sinopec inicia uma extensa pesquisa sobre o pico de emissões de CO2 e o carbono neutro

Zhang Yuzhuo, pesquisador e acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e presidente do conselho da Sinopec, observou que atingir a meta de alcançar o pico de emissões de CO2 e tornar-se neutro em carbono é uma grande responsabilidade e uma profunda revolução para os setores de energia e produtos químicos.

"A Sinopec se concentrará no desenvolvimento verde e de baixo carbono de uma perspectiva estratégica e geral e se moverá em direção à meta de atingir 'líquido zero' de forma inabalável, a empresa seguirá as tendências da reforma energética global e do desenvolvimento industrial geral para estudar e determinar seu próprios objetivos estratégicos, tarefas principais, abordagens de implementação e mecanismo de garantia", declarou Zhang. "A Sinopec também fortalecerá a comunicação e o intercâmbio com departamentos governamentais e associações do setor para melhor servir e apoiar as decisões nacionais e relacionadas ao setor."

Nos últimos anos, a Sinopec promoveu sua tática de desenvolvimento verde e de baixo carbono para a estratégia de desenvolvimento corporativo, controlando ativamente suas emissões de gases de efeito estufa para obter resultados significativos de emissões de carbono. Na área de desenvolvimento de energia limpa, a Sinopec expandiu sua construção de capacidade de produção de gás natural e promoveu o desenvolvimento de novos recursos energéticos, como energia de biomassa e energia geotérmica, ao mesmo tempo em que impulsionou o desenvolvimento e utilização de energia de hidrogênio.

Para fortalecer a gestão de economia de energia da empresa, a Sinopec implementa um plano de "melhoria da eficiência energética" que acelera o ajuste da estrutura industrial para eliminar a capacidade de produção desatualizada.

Além disso, em termos de recuperação e utilização de gases de efeito estufa, a Sinopec está se concentrando em promover a recuperação e utilização de gás residual de alta concentração de CO2 de refinarias e empresas químicas, realizando testes de campo de inundação de CO2 e recuperação de liberação de gás metano. O volume de transações de comércio de carbono das empresas participantes do projeto-piloto atingiu 11,1 milhões de toneladas.

O pico de emissões de carbono se refere ao ponto de inflexão da emissão total de CO2, após o qual as emissões começarão a diminuir. A meta de carbono neutro tem como objetivo atingir a transformação de energia com baixo teor de carbono e zero carbono, realizar zero emissões de CO2, reduzir outros tipos de emissões de gases de efeito estufa significativamente, bem como o total de emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem a zero, por meio do aumento de sumidouros de carbono e medidas de emissão negativa.

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e química da China. Suas principais operações incluem a exploração, produção, transporte e venda de petróleo e gás natural; a venda, armazenamento e transporte de produtos de petróleo, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec define "abastecer uma vida linda" como sua missão corporativa, coloca "pessoas, responsabilidade, integridade, precisão, inovação e ganha-ganha" como seus valores centrais corporativos, busca estratégias de orientação de valor, desenvolvimento orientado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e com baixo carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e química.

