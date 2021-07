Sinopec lança o primeiro projeto de captura de carbono em escala de megatons da China

O projeto, que deverá entrar em produção até o final de 2021, é um marco importante no progresso da construção dos projetos CCUS da China e é uma grande demonstração do desenvolvimento do setor. Também é de grande importância ampliar os recursos de redução das emissões de carbono da China e construir um modelo de "ciclo de carbono artificial" à medida que o país avança para alcançar as emissões máximas de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060.

O CCUS é um importante meio técnico para lidar com as mudanças climáticas globais e controlar as emissões de gases de efeito estufa, capturando e purificando o dióxido de carbono emitido durante a produção e utilizando-o em um novo processo de produção para sua reciclagem e armazenamento.

O projeto em escala de megatons lançado pela Sinopec consiste de duas partes: a captura de dióxido de carbono pela Sinopec Qilu e o deslocamento e armazenamento do dióxido de carbono pela Shengli Oilfield. A Sinopec Qilu captura o dióxido de carbono e o transporta para o campo petrolífero de Shengli para seu posterior deslocamento e armazenamento, alcançando uma aplicação integrada de captura, deslocamento e armazenamento de carbono para selar o dióxido de carbono subterrâneo.

Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

Estima-se que o projeto reduza as emissões de carbono em 1 milhão de toneladas por ano, o equivalente a plantar quase 9 milhões de árvores e fechar 600.000 veículos econômicos. O grande petróleo da China inicialmente implementado (OIIP) é adequado para o deslocamento de dióxido de carbono e o avanço do desenvolvimento do setor de CCUS estabelecerá um suporte sólido para garantir a segurança energética da China e promover a transformação com baixas emissões de carbono do setor de energia fóssil.

Como um caminho tecnológico essencial para atingir a neutralidade de carbono, o CCUS tem um enorme potencial para a redução de emissões e amplas perspectivas de uso industrial. Os estudos têm demonstrado que o CCUS neutralizará 1 bilhão de toneladas de emissões de carbono da China no futuro, promovendo efetivamente a purificação da energia fóssil, o desenvolvimento em escala da energia limpa e a produção baixa em carbono.

Zhang Yuzhuo, presidente da Sinopec, observou que o CCUS é uma medida importante para promover efetivamente a redução das emissões de carbono.

"Segundo a IEA, o CCUS contribuirá com cerca de 14% da redução das emissões de dióxido de carbono até 2050, e as perspectivas de aplicação no mercado são muito promissoras. O desenvolvimento do CCUS é uma tendência e uma missão. A Sinopec pesquisará e estabelecerá um centro de captura, utilização e pesquisa e desenvolvimento de carbono para promover uma série de tecnologias centrais e problemas de gargalo em todos os vínculos de captura, transporte, utilização e armazenamento de carbono, além de um sistema de inovação tecnológica de utilização de dióxido de carbono de desenvolvimento tecnológico-demonstração-industrialização de projetos, estendendo a cadeia do setor de sequestro de carbono limpo e a criação de um centro inovador para as tecnologias de redução de emissões de carbono", explicou Zhang.

A Sinopec tem como objetivo construir outra base de demonstração de CCUS em escala de megatons nos próximos cinco anos, realizando o desenvolvimento de CCUS industrializado e ampliando ainda mais as perspectivas à medida que a China avança para atingir o pico carbono e a neutralidade de carbono.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte de gasodutos e venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec estabelece como sua missão corporativa, o "alimentar uma vida bonita", coloca "as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e o ser bom para todos" como seus valores corporativos fundamentais, busca estratégias de desenvolvimento orientado por valor e voltado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e com baixas emissões de carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos.

Para obter mais informações, acesse Sinopec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557819/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557821/image2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC