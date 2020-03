Sinopec nimmt Betrieb der ersten Produktionslinie für schmelzgeblasenen Faserstoff auf

BEIJING, 9. März 2020 /PRNewswire/ -- Die Sinopec Corp, der führende Energie- und Chemiekonzern Chinas, hat am 6. März, 48 Stunden vor dem Zeitplan, die erste Fertigungsstraße für schmelzgeblasen Faserstoff in der Fabrik in Yanshan in Beijing in Betrieb genommen. Die Fabrik in Yanshan ist in umgebautes Lagerhaus mit einer Fläche von 3.600 Quadratmetern, das im Zuge der Herausforderungen, die dem Ausbruch des Coronavirus folgten, eine neue Existenz als weltweite Produktionsbasis fand.