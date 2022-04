Sinopec organise sa Conférence annuelle sur les performances 2021, appelle à embrasser l'évolution verte et à créer des avantages concurrentiels à faible émission de carbone

Un dividende de 0,47 CNY par action a été distribué tout au long de l'année, avec un taux de distribution de 80 %. Sur la base du prix moyen pondéré des actions en 2021, le rendement du dividende des actions A et H a atteint 10,8 % et 14,3 %, respectivement.

À la lumière de la pandémie de COVID-19 et d'un environnement plus large complexe, Sinopec s'est concentrée sur l'avancement d'une production et d'opérations de haute qualité, d'un développement transformateur, d'une innovation technologique, d'une réforme de la gestion, d'une prévention et d'un contrôle des risques, entre autres aspects, en 2021, afin de prendre un départ solide en accord avec le « 14e plan quinquennal » de la Chine. Dans l'ensemble, les différents secteurs d'activité de Sinopec ont connu une croissance positive, avec des réalisations remarquables dans les domaines suivants ;

L'augmentation des réserves de pétrole et de gaz en amont ;

L'expansion de l'échelle de raffinage et des avantages concurrentiels ;

L'augmentation continue des ventes et de l'échelle d'exploitation du pétrole raffiné ;

Donner toute sa place à l'innovation et au soutien technologique.

Dans le même temps, Sinopec a également mis l'accent sur le développement de sa gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) avec un conseil d'administration issu de milieux plus diversifiés et la Société répond activement aux défis du changement climatique, en économisant vigoureusement de l'énergie et en réduisant la pollution et ses émissions de carbone, ainsi qu'en soutenant les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

M. Ma Yongsheng, président de Sinopec, a déclaré ; « Sinopec mettra pleinement à profit ses avantages en matière d'intégration du marketing, de la marque, de la technologie et du talent pour progresser sans relâche vers l'objectif de devenir un chef de file mondial de l'énergie propre et de la chimie, créant ainsi une plus grande valeur pour les actionnaires et la société. »

« En regardant vers l'avenir, Sinopec adoptera de manière active et constructive la transformation de l'énergie et la transformation de l'industrie dans son ensemble, en mettant en œuvre de manière extensive une stratégie de développement de premier plan au niveau mondial et en optimisant continuellement le 14e plan quinquennal et l'objectif à long terme de 2035 pour atteindre un développement durable de haute qualité », a-t-il ajouté.

Sinopec a défini cinq axes clés pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de développement et s'efforce de ;

Améliorer sa gouvernance d'entreprise ; Sinopec va promouvoir l'intégration du contrôle des risques, du contrôle interne et de la gestion de la conformité pour contrôler strictement les risques en termes de sécurité, de protection de l'environnement, de gestion des opérations et plus encore. Sinopec va également intégrer davantage les facteurs ESG à sa production, exploitation et à son développement afin d'améliorer l'efficacité de la gouvernance de son entreprise.

Sinopec va promouvoir l'intégration du contrôle des risques, du contrôle interne et de la gestion de la conformité pour contrôler strictement les risques en termes de sécurité, de protection de l'environnement, de gestion des opérations et plus encore. Sinopec va également intégrer davantage les facteurs ESG à sa production, exploitation et à son développement afin d'améliorer l'efficacité de la gouvernance de son entreprise. Mettre en œuvre une stratégie de développement axée sur l'innovation ; Sinopec créera un berceau pour les technologies originales afin de promouvoir le développement et l'application de technologies avancées pour les ressources pétrolières et gazières, mettra l'accent sur les avancées technologiques dans le raffinage du pétrole, les produits chimiques haut de gamme et les nouveaux matériaux, les produits chimiques modernes pour le charbon, les nouvelles énergies et plus encore, et renforcera le développement des technologies clés, des technologies communes et des technologies de pointe de l'industrie.

Sinopec créera un berceau pour les technologies originales afin de promouvoir le développement et l'application de technologies avancées pour les ressources pétrolières et gazières, mettra l'accent sur les avancées technologiques dans le raffinage du pétrole, les produits chimiques haut de gamme et les nouveaux matériaux, les produits chimiques modernes pour le charbon, les nouvelles énergies et plus encore, et renforcera le développement des technologies clés, des technologies communes et des technologies de pointe de l'industrie. Améliorer la capacité d'approvisionnement en énergie ; Sinopec consacre davantage d'efforts à l'exploration et au développement du secteur du pétrole et du gaz, dans le but de réaliser des percées majeures et des découvertes de pétrole et de gaz de schiste, de promouvoir le développement coordonné de la production, de l'approvisionnement, du stockage et des ventes de gaz naturel, de maintenir les réserves nationales de pétrole et de gaz avec une croissance régulière de la production, et de développer activement et régulièrement de nouvelles activités énergétiques telles que l'énergie hydrogène. Elle renforcera la capacité de soutien du commerce international, améliorera la capacité d'allocation des ressources mondiales et explorera la mise en place d'un système d'approvisionnement énergétique complémentaire multi-énergies.

Sinopec consacre davantage d'efforts à l'exploration et au développement du secteur du pétrole et du gaz, dans le but de réaliser des percées majeures et des découvertes de pétrole et de gaz de schiste, de promouvoir le développement coordonné de la production, de l'approvisionnement, du stockage et des ventes de gaz naturel, de maintenir les réserves nationales de pétrole et de gaz avec une croissance régulière de la production, et de développer activement et régulièrement de nouvelles activités énergétiques telles que l'énergie hydrogène. Elle renforcera la capacité de soutien du commerce international, améliorera la capacité d'allocation des ressources mondiales et explorera la mise en place d'un système d'approvisionnement énergétique complémentaire multi-énergies. Promouvoir l'amélioration des activités de raffinage et de chimie ; Sinopec vise à optimiser le raffinage du pétrole et à étendre et renforcer l'ingénierie chimique, en accélérant la progression de la transformation « du brut en produits chimiques » et des « produits dérivés du pétrole » pour promouvoir le développement moyen et haut de gamme de l'activité chimique et construire une base de raffinage et d'ingénierie chimique à grande échelle, intégrée et intelligente de classe mondiale.

Sinopec vise à optimiser le raffinage du pétrole et à étendre et renforcer l'ingénierie chimique, en accélérant la progression de la transformation « du brut en produits chimiques » et des « produits dérivés du pétrole » pour promouvoir le développement moyen et haut de gamme de l'activité chimique et construire une base de raffinage et d'ingénierie chimique à grande échelle, intégrée et intelligente de classe mondiale. Créer des avantages concurrentiels écologiques et à faible émission de carbone ; en coordonnant la relation entre le développement et la réduction des émissions, Sinopec poursuit l'optimisation de ses structures industrielles et d'utilisation de l'énergie, améliore l'efficacité énergétique pour établir des références dans l'industrie. Sinopec a également accéléré la R&D de technologies vertes et à faible émission de carbone en s'appuyant sur le Projet CCUS du champ pétrolifère de sinopec Qilu-Shengli .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Sinopec .

