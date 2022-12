Sinopec publica China Energy Outlook 2060, traçando novo caminho de desenvolvimento da transformação energética

PEQUIM, 29 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") publicou oficialmente a "China Energy Outlook 2060" (a "Perspectiva") em 28 de dezembro em Pequim. São os primeiros resultados de pesquisa divulgados publicamente pela Sinopec de sua perspectiva energética de médio e longo prazo, que oferecem um novo panorama para o planejamento científico da transformação e do desenvolvimento dos setores energético e químico da China. Isso, no contexto das metas de "carbono duplo" estabelecidas pelo governo chinês, com o objetivo central de alcançar a neutralidade de carbono até 2060.

De acordo com a Perspectiva, um projeto do Instituto de Pesquisa em Economia e Desenvolvimento da Sinopec, espera-se que o consumo de energia primária da China aumente em aproximadamente 6,03 bilhões de toneladas de carvão padrão entre 2030 e 2035 e diminua para cerca de 5,6 bilhões de toneladas de carvão padrão em 2060. As emissões de carbono relacionadas à energia devem aumentar em cerca de 9,9 bilhões de toneladas até 2030, após a exclusão do sequestro de carbono do uso de energia para produção de matéria-prima, e devem cair para 1,7 bilhão de toneladas em 2060, alcançando a neutralidade de carbono graças à tecnologia de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) e ao sequestro de carbono, entre outros métodos.

O relatório, que detalha o consumo de energia da China e as projeções de emissões de carbono de importantes etapas que culminam em 2060, apresentou o conceito de um "triângulo de equilíbrio de energia" baseado em pesquisas abrangentes do histórico do desenvolvimento global de energia, fatores cruciais que influenciam a transformação energética, as principais tendências e o caminho futuro do desenvolvimento energético.

Ele propôs um roteiro para a transformação energética da China com base no conceito do triângulo energético. Isso tem como base o enfrentamento de desafios de segurança que possam surgir na transição, enfatizando a urgência de se fazer a transformação para a energia verde e a coordenação dos objetivos de desenvolvimento. Além disso, a Perspectiva enfatizou a importância de unificar a direção geral, os objetivos e princípios do progresso econômico e social nacional com a trajetória da transformação energética.

"A Perspectiva é a mais recente conquista da Sinopec na exploração do desenvolvimento energético de alta qualidade na China e reflete nossas observações e entendimentos sobre as leis da evolução energética com julgamento sistemático sobre as tendências futuras do desenvolvimento energético da China", observou Zhao Dong, presidente da Sinopec. "Esperamos trabalhar com todos os parceiros para fortalecer mais os intercâmbios acadêmicos e aprofundar a cooperação em geral, a fim de promover mais pesquisas sobre energia e resultados de alta qualidade e contribuir para a aceleração do planejamento e da construção de um novo sistema energético e para a proteção da segurança energética nacional."

