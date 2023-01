Sinopec Publica o "The Sinopec Green and Low-carbon Development White Paper 2022" (O relatório Sinopec Green e o Desenvolvimento de Baixo Carbono 2022)

Fortalecendo as vantagens sustentáveis para acelerar o desenvolvimento de alta qualidade e atingir as metas para um "Carbono Duplo"

PEQUIM, 16 de Janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") publicou o relatório "Sinopec Green e o Desenvolvimento de Baixo Carbono de 2022" no dia 13 de Janeiro, destacando sua visão e práticas seguindo um roteiro estratégico, mecanismos institucionais, iniciativas de energia limpa e uso sustentável de recursos.

Milhares de Garças Migrantes Visitam e se reproduzem dentro da reserva natural da Sinopec ZRCC todos os anos. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A Sinopec foi a primeira empresa chinesa a publicar um "Relatório de Proteção Ambiental" em 2012, que se comprometia a promover um desenvolvimento ecológico e de baixo carbono. Na última década, a Sinopec realizou iniciativas para melhorar a eficiência energética, a desenvolver operações sustentáveis e contribuir para a preservação ecológica do rio Yangtzé e das bacias do Rio Amarelo. A Sinopec também lançou um plano de ação para atingir o pico de emissões de carbono até 2030 e foi nomeada como "Modelo de uso de baixo carbono da China" por 12 anos consecutivos.

"O relatório reflete o esforço da Sinopec para o avanço do desenvolvimento sustentável e de carbono neutro. Esse será o novo ponto de partida para ancorar nossas estratégias para equilibrarmos as agendas para o desenvolvimento e a redução de emissões em iniciativas de curto e longo prazo, coordenar a redução de carbono e poluição, a transformação e o desenvolvimento ecológico para acelerar o desenvolvimento de alternativas verdes e de baixo carbono, fortalecer as vantagens de alternativas verdes e fazer contribuições significativas para a transformação de carbono neutro do setor químico e de energia da China, e alcançar os objetivos de um "Carbono Duplo", afirmou Zhao Dong, presidente da Sinopec.

A Sinopec está elaborando um layout industrial para desenvolver energia limpa, de baixo carbono, segura e eficiente, estabelecer uma visão sustentável e de carbono neutro para promover uma reciclagem eficiente de recursos energéticos, e buscar uma via para alcançar a produção de energia limpa de baixo carbono em escala, a conservação de energia e a redução de emissões para atingir as metas de Neutralidade de carbono.

As ações completas "carbono duplo" da empresa continuam reduzindo as emissões de carbono e a intensidade de baixo carbono, com o controle reforçado das emissões de metano em toda a cadeia do setor. A Sinopec também buscou em profundidade a gestão de ativos de carbono e a pegada de carbono dos produtos, e estabeleceu a primeira empresa tecnológica do setor da industria de carbono da China.

As iniciativas de produção limpa da Sinopec melhoraram muito a eficiência da utilização de recursos energéticos, água e terras - um total de 4.469 projetos para melhoria de eficiência energética economizaram 7,49 milhões de toneladas de carvão padrão e, até o final de 2021, o campo de gás de xisto da Fuling havia conservado mais de 40 hectares de terra, o equivalente a 56 campos de futebol.

Para mais informações, acesse Sinopec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983792/Thousands_Migrating_Egrets_Visit_Breed_Sinopec_ZRCC_Egret_Nature_Reserve.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC