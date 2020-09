Sinopec realiza primeiro evento Open Day virtual na Arábia Saudita

Cooperação estreita e profunda

O evento online enfatizou os marcos da Sinopec desde a entrada na Arábia Saudita em 2000, destacou novidades e convidou o público global a fazer perguntas.

Há mais de duas décadas, a Sinopec vem prestando de maneira consistente serviços de engenharia, tecnologia e refino de alta qualidade para a indústria petrolífera e petroquímica saudita, além de fornecer equipamentos, produtos e serviços petrolíferos e petroquímicos.

Com parceiros locais, a Sinopec inaugurou uma refinaria de categoria internacional em sistema de cooperação e joint-venture. Em 2000, a Sinopec estabeleceu a sua primeira plataforma de perfuração no país. Atualmente, supervisiona quase 70 plataformas. Com construção segura e eficiente, a Sinopec estabeleceu uma reputação positiva na Arábia Saudita.

Em 2017, a fim de impulsionar o desenvolvimento da tecnologia de perfuração, a Sinopec estabeleceu a Sinopec Tech Middle East dentro do Dhahran Techno Valley na Arábia Saudita. A instalação foi o primeiro centro chinês de pesquisa e desenvolvimento instalado no país. Ele reflete o compromisso da Sinopec de se tornar a empresa líder mundial em produtos químicos de energia limpa por meio de uma maior cooperação com as comunidades locais e o governo.

Atualmente, a Sinopec está colocando em prática no país um projeto de prospecção geofísica em 3D com duração de quatro anos. São mais de 1 mil funcionários enfrentando diariamente temperaturas médias máximas de 50 °C em uma zona desértica que se estende por mais de 200 km2. Desde que entrou na Arábia Saudita em 2004, a equipe de exploração da Sinopec concluiu nove projetos de prospecção geofísica marcados pela sua tecnologia líder e pelo desempenho excepcional em segurança, saúde e meio ambiente.

Em 2008, um centro de treinamento da Sinopec foi inaugurado na Arábia Saudita, com o objetivo de capacitar pessoal local na área de engenharia de petróleo. Primeiro centro de treinamento da Sinopec no exterior, ele já ofereceu 1.310 cursos de treinamento e treinou mais de 30 mil funcionários, além de cooperar com a Saudi Aramco Training e com instituições de treinamento multinacionais. O centro de treinamento também é um local importante para o intercâmbio cultural sino-árabe, contando com a livraria "Silk Road" para que os alunos possam aprender sobre a cultura chinesa.

Com a finalidade de ajudar a Arábia Saudita a concretizar a sua visão para 2030, de construir uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa, a Sinopec também está construindo mais de 30 viadutos e passagens na Arábia Saudita, um sistema de transporte hidroviário doméstico de 600 km de Yanbu até a cidade sagrada de Medina, e um sistema de irrigação de 300 km.

Paralelamente ao Open Day virtual, a Sinopec lançou o livro My 100 Overseas Colleagues ("Meus 100 Colegas Estrangeiros"), que conta histórias de funcionários da Sinopec ao redor do mundo. Simultaneamente, a Sinopec lançou a conta da Sinopec Rússia no Facebook, Twitter e VK, a fim de destacar a sua presença local.

Presença internacional crescente

A Sinopec conta com 327 escritórios, 350 projetos em andamento e 52 mil funcionários internacionais em 60 países e regiões ao redor do mundo. Os seus ativos no exterior totalizam mais de RMB 600 bilhões. Em linha com a iniciativa Belt and Road, a Sinopec firmou parcerias de energia em nível internacional com o objetivo de estabelecer novas plataformas para uma cooperação global que seja vantajosa a todas as partes. A empresa se dedica a ajudar os países da iniciativa Belt and Road, como a Arábia Saudita, a Rússia e o Kuwait, na transformação de países exportadores de recursos em países processadores de recursos, avançando no desenvolvimento sustentável.

Em tempos de incerteza, a Sinopec continua trabalhando com os governos locais para combater a pandemia de Covid-19, promover a retomada da produção e de projetos e garantir a saúde de seus funcionários em todo o mundo.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Tem como principais operações a exploração, a produção, o transporte por gasodutos e a venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos do carvão, fibras sintéticas, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e a exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias e informações.

A Sinopec define como missão corporativa "Abastecer uma Bela Vida", coloca "pessoas, responsabilidade, integridade, precisão, inovação e benefícios mútuos" como valores centrais corporativos e busca estratégias de desenvolvimento orientadas ao valor e à inovação, distribuição integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento ecológico e com baixas emissões de carbono, esforçando-se para realizar a visão corporativa de construir uma empresa líder mundial do setor de energia e produtos químicos.

