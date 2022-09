Combustível derivado de óleo de cozinha usado destaca a estratégia de longo prazo da Sinopec para o desenvolvimento sustentável

BEIJING, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 19 de setembro, a Sinopec Zhenhai Refinery of China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") obteve um certificado de aeronavegabilidade de biocombustível de aviação emitido pela Administração de Aviação Civil da China (CAAC). O primeiro lote de biocombustível será enviado para a fábrica da Airbus em Tianjin (China) este mês. O combustível, derivado de óleo de cozinha usado, será utilizado para voos dentro da China. Será a primeira vez que biocombustível produzido em larga escala atenderá ao setor de aviação na China.

Sinopec recebe certificado de aeronavegabilidade para a primeira produção em larga escala de biocombustível de aviação da China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O certificado de aeronavegabilidade significa que a Sinopec pode vender o biocombustível produzido na refinaria Zhenhai da Sinopec para operadoras de aviação de todo o país. A refinaria, situada no distrito de Zhenhai de Ningbo, na província de Zhejiang, tem uma capacidade de processamento anual projetada de 100 mil toneladas e adota a tecnologia de produção de biocombustível da Sinopec (SRJET) para produzir o combustível. O primeiro lote da fábrica, concluído em junho, produziu cerca de 600 toneladas de biocombustível.

"Com o certificado de aeronavegabilidade, a refinaria Zhenhai da Sinopec agora pode vender biocombustível de aviação para todo o mercado de aviação civil, e continuaremos a expandir o mercado e a cadeia de suprimentos para desenvolver uma cadeia completa do setor de biocombustíveis", disse Mo Dingge, CEO da refinaria Zhenhai da Sinopec.

A China tem padrões rigorosos de certificação de aeronavegabilidade. Primeiramente, especialistas do centro de certificação de aeronavegabilidade do CAAC realizaram avaliações no local da refinaria Zhenhai da Sinopec, que envolveram todos os estágios da operação: sistema de gestão de qualidade do combustível, gerenciamento e controle de processos de produção, armazenamento e transporte de produtos e análise e testes.

A refinaria já obteve a primeira certificação global de combustível de aviação sustentável RSB da Ásia, emitida pela Scientific Certification Systems, um passo importante para que o biocombustível de aviação da China entre no mercado internacional.

Em comparação com o querosene tradicional de aviação à base de petróleo, o biocombustível reduz as emissões de carbono em até 50% em todo o ciclo de vida.

A Sinopec está empenhada em promover o desenvolvimento do setor de biocombustível da China. Ela desenvolveu sua tecnologia SRJET em 2009 e, em dezembro de 2011, produziu biocombustível, que foi testado com sucesso em um voo no aeroporto Shanghai Hongqiao em abril de 2013. Após dois anos de avaliação, os especialistas confirmaram que o biocombustível de aviação da Sinopec era adequado para operação em aviação, e a empresa obteve a primeira certificação de aeronavegabilidade da China para biocombustíveis de aviação em 2014.

Acesse http://www.sinopec.com/ para mais informações.

