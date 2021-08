Sinopec révèle la première réserve de gaz naturel en Chine : 100 milliards de mètres cubes dans le bassin du Sichuan

DEYANG, Chine, 18 août 2021 /PRNewswire -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a démontré l'existence d'une réserve de gaz naturel de 34,029 milliards de mètres cubes dans le champ gazier de Zhongjiang. La réserve totale connue de gaz naturel dans le bassin du Sichuan atteint ainsi les 106,1 milliards de mètres cubes. Cette réserve renforce la capacité d'approvisionnement en énergie propre de Sinopec, tout en aidant la région du Sichuan et de Chongqing à mettre au point la première base de production de gaz naturel de 100 milliards de mètres cubes en Chine.

Le principal réservoir de gaz du champ gazier de Zhongjiang, qui est situé dans le comté de Deyang, a une profondeur de 2 000 à 3 000 mètres et couvre une superficie de 404,9 km2. Le champ de gaz est un gisement de gaz de réservoir compact dans le grès typique qui se caractérise par une faible porosité, une faible perméabilité et une forte dissimulation.

Le processus d'évaluation intégrée et les principales technologies de soutien de Sinopec, qui sont appuyés par les activités de recherche et de développement technologique de l'entreprise, renforcent grandement l'exploration de grande qualité du champ gazier de Zhongjiang, qui a maintenant une capacité de production de gaz cumulative de 5,29 milliards de mètres cubes. Sa production annuelle dépasse 1 milliard de mètres cubes pour une deuxième année consécutive, ce qui lui permettrait de répondre aux besoins quotidiens en matière de consommation de gaz de près de 5,5 millions de ménages chaque année.

Le bassin du Sichuan est riche en gaz naturel très profond et en gaz de schiste profond, et il est considéré comme un moteur principal pour accroître les réserves et la production de gaz naturel à l'avenir. Au cours des dernières années, Sinopec Southwest Oil & Gas Company a résolu successivement trois grands problèmes liés à l'exploration et au développement du secteur du pétrole et du gaz, y compris les champs de gaz de réservoir compact à canal étroit, les champs de gaz très profond et à forte teneur en soufre et les champs de gaz de schiste profonds. L'entreprise a fait de la Chine l'un des rares pays au monde à posséder les technologies complètes d'exploration et d'exploitation des champs de gaz à forte teneur en soufre situés dans un récif organique très profond provenant de récifs organiques, en donnant l'exemple en matière d'exploration et d'exploitation du gaz naturel très profond et du gaz de schiste profond, favorisant ainsi une expérience fructueuse en Chine et à l'étranger.

