Sinopec ruft Chinas erstes Megatonnen-CO2-Abscheidungsprojekt ins Leben

Schaffung eines künstlichen Kohlenstoffkreislaufs zur Erzielung von CO2-Spitzenemissionen

PEKING, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat Chinas erstes Megatonnen-Projekt zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture Use and Storage, CCUS), das Sinopec Qilu-Shengli Oilfield CCUS (das „Projekt"), ins Leben gerufen. Das Projekt soll Chinas größte CCUS-Demonstrationsbasis für die gesamte Wertschöpfungskette und ein Anwendungsfall zur Förderung der groß angelegten Entwicklung von CCUS in China werden.