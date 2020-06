Sinopec schließt Installation des weltweit größten Hydrierungsreaktors ab

Der weltweit größte Einzel-Hydrierungsreaktor wiegt 3.025 Tonnen, was 17 Blauwalen entspricht, dem größten Tier der Erde, und mißt in der Senkrechte 72 Meter, so hoch wie ein Gebäude mit 26 Stockwerken. Der Außendurchmesser des Reaktors beträgt 6,156 Meter bei einer Wandstärke von 320 mm. Er ist das Kernstück der Phase II des Chemie-Raffinerie-Integrationsprojekts von Zhejiang Petroleum & Chemical mit einer Kapazität von 40 Millionen Tonnen pro Jahr.