Sinopec stellt mit einer Tiefe von 8.866 Metern einen neuen Rekord für vertikale Bohrungen im Sichuan-Becken, China, auf

PEKING, China, 30. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") gab bekannt, dass die Risikoexplorationsbohrung Yuanshen-1 im Sichuan-Becken in einer Tiefe von 8.866 Metern erfolgreich abgeschlossen wurde. Damit wurde der bisherige Tiefstwert der Bohrstelle Rentan-1 im Sichuan-Becken übertroffen.

Die Bohrung Yuanshen-1 ist ein bedeutender Durchbruch im Rahmen des „Project Deep Earth" von Sinopec. Sie hat die tiefste Öl- und Gasformation in der Tiefe des Sichuan-Beckens erreicht und zeigt darüber hinaus das große Potenzial der tiefen, alten Karbonatgesteine in dieser Region.

Am selben Tag enthüllte Sinopec offiziell das „Projekt Deep Earth – Erdgasschicht in Sichuan und Chongqing" (Natural Gas Base in Sichuan und Chongqing) in Zusammenarbeit mit der Sinopec Exploration Company, der Sinopec Southwest Oil & Gas Company, der Sinopec Zhongyuan Oilfield Company, der Sinopec Jianghan Oilfield Company und der Sinopec East China Oil & Gas Company. Dies ist der dritte Standort des „Project Deep Earth" von Sinopec neben dem Shunbei-Ölfeld und den Jiyang-Schieferöl-Basen.

Die tiefen Erdgasvorkommen von Sinopec im Sichuan-Becken in Gebieten mit Schürfrechten haben bis heute 15 Billionen Kubikmeter erreicht, was für Chinas Erdgasreserven und Produktionswachstum von großer Bedeutung ist.

Die Bohrung Yuanshen-1 hat die tiefste Kohlenwasserstoff-Lagerstätte im Sichuan-Becken erreicht – den Untiefen-Komplex der Plattform-Randfazies in der Dengying-Formation. Während der Exploration zeigte das ultratiefe Karbonatgestein, das in einer Tiefe von über 8.700 Metern liegt, noch immer positive Kohlenwasserstoffspuren in der porösen Lagerstätte.

Bohrungen bis zu einer Tiefe von mehr als 8.000 Metern können viele Herausforderungen für globale Industrieakteure mit sich bringen. Die große obere Verrohrung wiegt am Boden 517 Tonnen, was eine Herausforderung für die Hebe- und Verrohrungsfähigkeiten der Bohrinsel darstellt. Die extrem hohe Temperatur in der tiefen Erde hat auch hohe Anforderungen an die Stabilität der Bohrspülung und die Fähigkeit, Verunreinigungen zu verhindern. Das Entkernen in solchen Tiefen ist schwierig und zeitaufwändig. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Sinopec fünf Schlüsseltechnologien für ultratiefe Bohrungen entwickelt, um die Öl- und Gasexploration in tiefen und ultratiefen Karbonatspeichern zu unterstützen.

Sinopec hat die Exploration tiefer Kohlenwasserstoffe im Sichuan-Becken kontinuierlich vorangetrieben, vor allem von konventionellem Gas in tiefen marinen Karbonatgesteinen und tiefem Schiefergas. Das Unternehmen hat die Gasfelder Puguang, Yuanba und Chuanxi entdeckt, und bis heute fördert Sinopec ein jährliches Volumen von mehr als 12 Milliarden Kubikmetern konventionellen Gases aus tiefen marinen Karbonat-Vorkommen.

