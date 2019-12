Sinopec termina la unidad central de la refinería más grande de Oriente Medio

El proyecto de la refinería Al-Zour fue lanzado en Octubre del 2015 y es un hito dentro de la cooperación chino- kuwaiti. También ostenta el récord which also holds the record of being the world's largest one-time construction to date. Con una inversión total de 1,4 billones de dólares y la participación de casi 500 empresas de 50 países y regiones en el proyecto, esta refinería de primera categoría produce principalmente gasolina, diésel y keroseno según los estándares de emisiones de la norma Euro 5.