Sinopec testa a primeira reserva de gás natural de 100 bilhões de metros cúbicos da China na bacia de Sichuan

Desenvolvido por meio de P&D tecnológico, a avaliação integrada e as principais tecnologias de apoio da Sinopec reforçam fortemente a exploração de alta qualidade do campo de gás de Zhongjiang, que agora conta com uma produção acumulada de gás de 5,29 bilhões de metros cúbicos com uma produção anual superior a 1 bilhão de metros cúbicos durante dois anos consecutivos, quantidade equivalente para atender ao consumo diário de gás de 5,5 milhões de residências todos os anos.

A bacia de Sichuan é rica em recursos de gás natural ultraprofundo e de gás de xisto profundo, sendo ao mesmo tempo uma frente principal destinada a aumentar as reservas e a produção de gás natural no futuro. Nos últimos anos, a Sinopec South West Oil & Gas Company resolveu sucessivamente três grandes problemas na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, incluindo campos de gás alocado em formações de baixa permeabilidade em canal estreito, os campos de gás em reservatórios a grande profundidade e com elevado conteúdo de enxofre e os campos de gás de xisto a grande profundidade. Ela transformou a China em um dos poucos países do mundo a contar com as tecnologias completas de exploração e desenvolvimento de campos de gás de recifes orgânicos ultraprofundos e a dispor de um elevado conteúdo de enxofre, liderando a exploração e o desenvolvimento de gás natural ultraprofundo e gás de xisto profundo, o que oferece uma experiência bem-sucedida para a China e o exterior.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte de gasodutos e venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec estabelece como sua missão corporativa, o "alimentar uma vida bonita", coloca "as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e o ser bom para todos" como seus valores corporativos fundamentais, busca estratégias de desenvolvimento orientado por valor e voltado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e com baixas emissões de carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595998/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC