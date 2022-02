SINOVAC assinou carta de acordo com o Ministério da Saúde Pública do Equador para construir uma fábrica de vacinas

A Dra. Garzón disse na cerimônia de assinatura que a fábrica de vacinas facilitará a transferência de tecnologias relevantes entre o Equador e a China e melhorará o conhecimento e as habilidades dos médicos no Equador. Além disso, cientistas médicos de ambos os países poderão participar de pesquisas colaborativas, bem como acumular coletivamente conhecimentos e dados, com o objetivo de melhorar a capacidade de lidar com epidemias e doenças crônicas. A ministra também estendeu seus agradecimentos à China por oferecer a vacina contra a COVID-19 e outros tipos de suporte para prevenção da pandemia, que ela disse ser de grande importância para a recuperação econômica e social do Equador.

Ao comentar sobre o acordo, a Sra. Tang disse que a SINOVAC acrescenta grande importância à estreita relação de trabalho que o fabricante de vacinas desenvolveu com várias autoridades equatorianas. A empresa continuará a aprofundar seu relacionamento com o governo equatoriano e participará dos esforços de fabricação colaborativa e técnicos para o desenvolvimento de diferentes vacinas com o apoio do governo chinês e do Ministério de Relações Exteriores, na esperança de construir uma barreira contra a disseminação da COVID-19, bem como reduzir os custos da vacina. A SINOVAC tem o prazer de apoiar o povo equatoriano na luta contra a doença.

Desde o início formal da cooperação da vacina em abril de 2021, a SINOVAC forneceu 16,2 milhões de doses de vacina contra a COVID-19 para o Equador, o que representa 51% de todas as doses administradas no país. Além disso, o Equador aprovou o uso da vacina contra a COVID-19 para pessoas com 3 anos de idade ou mais.

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd. é uma empresa biofarmacêutica com sede na China que se concentra na pesquisa, no desenvolvimento, na fabricação e na comercialização de vacinas que protegem contra doenças infecciosas humanas. O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, enterovírus71 (EV71), hepatite A e B, influenza sazonal, pneumocócica polissacarídica polivalente 23 ("PPV"), influenza pandêmica H5N1 (gripe aviária), gripe H1N1 (gripe suína), varicela, caxumba e poliomelite. A vacina contra a COVID-19 da SINOVAC, CoronaVac®, recebeu aprovação para uso emergencial ou autorização de comercialização condicional na Ásia, América Latina, África e em países do Oriente Médio. A vacina Healive®, contra a hepatite A, fabricada pela empresa, passou na avaliação de acordo com os procedimentos de pré-qualificação da OMS em 2017. A vacina EV71, uma vacina inovadora desenvolvida pela SINOVAC contra a doença mão-pé-boca causada pelo EV71, foi comercializada na China em 2016. Em 2009, a SINOVAC foi a primeira empresa do mundo a receber aprovação para sua vacina contra a influenza H1N1, que foi fornecida para a campanha de vacinação e para o programa de armazenamento do Governo chinês. A empresa também é a única fornecedora da vacina contra a influenza H5N1 da pandemia para o programa de armazenamento do governo. Em 2021, a vacina inativada Sabin contra a poliomielite da SINOVAC foi aprovada para registro. A empresa está desenvolvendo vários novos produtos, incluindo vacinas combinadas. A SINOVAC vende suas vacinas principalmente na China, ao mesmo tempo em que explora oportunidades de crescimento em mercados internacionais. A empresa está buscando autorização de mercado para seus produtos regulares em países fora da China. Para mais informações, consulte o site da empresa em www.sinovac.com.

FONTE SINOVAC

