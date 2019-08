Sir Anthony Ritossa nomme Mohamed Al Ali Grand ambassadeur émérite pour la 10e édition anniversaire du Ritossa Global Family Office Investment Summit qui se tiendra à Dubaï du 23 au 25 novembre

Plus de 600 gestionnaires de grande fortune, propriétaires de conglomérats, cheikhs, membres de familles royales, sociétés d'investissement privées, magnats du commerce international, fonds souverains et professionnels de l'industrie du Moyen-Orient et du monde entier se réuniront à l'extraordinaire Four Seasons Resort Jumeirah Beach sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Ahmed Al Maktoum pour le Ritossa Global Family Office Investment Summit.

Le centre de villégiature met tout en œuvre pour que la célébration réponde aux attentes extrêmement élevées d'un groupe important d'investisseurs dont la richesse dépasse les 4 billions de dollars. Sur le thème « L'Est rencontre l'Ouest », ce sommet de haut vol promet d'être plus grandiose et plus spectaculaire que jamais.

« C'est un grand plaisir et un honneur pour moi que de retourner à Dubaï pour notre sixième Sommet aux EAU. Dubaï se distingue toujours par la qualité irréprochable de l'accueil qu'il réserve à notre groupe prestigieux. Le fait que chaque sommet soit plus grand et plus impressionnant que le précédent témoigne de l'engagement sans cesse renouvelé de la région en matière d'accueil, de qualité du service et de valeurs partagées », a déclaré Sir Anthony Ritossa, Président du Ritossa Family Office, une entreprise familiale vieille de 600 ans, l'Empire vénitien en Europe.

« La 10e édition du Global Family Office Summit de Dubaï sera une réalisation phare pour Sir Anthony Ritossa et chacun des participants au Sommet. Cet événement illustre, qui signe le plus grand et le plus exclusif rassemblement mondial de gestionnaires de grande fortune de tous les temps, constitue le lieu idéal pour tenir des discussions de haut niveau sur les façons d'enrichir l'héritage familial, de croître, de préserver la richesse et de partager des idées. J'ai hâte d'accueillir mes collègues et amis du monde entier à Dubaï », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

« Nous pouvons tous compter sur les doigts d'une main les personnes qui ont marqué nos cœurs et nos esprits. Mohamed Al Ali est l'une de ces personnes. Il est l'incarnation de la maxime "bonne pensée, bonne parole, bonne action" », a déclaré Dame Sheila B. Driscoll.

« J'ai produit plusieurs milliers d'événements et de conférences dans le monde entier, mais je n'ai jamais trouvé un projet à la vision aussi large. Le soutien officiel du Cheikh Maktoum et du Prince de Monaco, la présence des héritiers des familles royales de Bahreïn et de Yougoslavie, des héritiers de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie et de la plateforme financière mondiale la plus innovante sont des faits sans précédent. Votre événement se classe au premier rang des sommets mondiaux les plus étonnants et les plus inspirés. Je suis très fier d'y collaborer. » Matteo Peri, CNBC Europe.

Pour obtenir de plus amples détails sur les événements à venir et sur la 10e édition du Global Family Office Investment Summit, accessible sur invitation seulement, qui se tiendra à Dubaï, veuillez envoyer un courriel à email@DubaiSummit.org ou consulter le site www.DubaiSummit.org.

