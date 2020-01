Sir Anthony Ritossa se prepara para hospedar la 11th Global Family Office Investment Summit

Los discursos de bienvenida de la cumbre los presentará Rayan Qutub .ريان قطب presidente ejecutivo de Nama Al Baraka Investments, KSA, en nombre de Su Alteza Real el príncipe Abdulaziz Bin Faisal Al Saud. Rayan Qutub es un icono saudita que dispone de una cartera de inversión destacada dedicada al desarrollo de la logística, soluciones de movilidad, ICT y e-commerce, servicios de asesoramiento comerciales y especializados y que se centra en la tecnología y los sectores de crecimiento futuros de Saudi Vision 2030.

"Es un honor ofrecer mi patrocinio a una causa tan noble. Junto a Sir Anthony Ritossa, creo que somos el puente ideal que conecta a las compañías internacionales y familias que buscan ampliar su presencia en el Reino de Arabia Saudita con inversores alineados y co-inversores. Arabia Saudita es única en lo que hace referencia a su cultura. La plataforma que estamos poniendo en marcha con la cumbre de Riad es una introducción perfecta para conocer mejor cómo se ponen en marcha y desarrollan asociaciones en la región. Se trata de momentos ilusionantes para Arabia Saudita con la visión implementada de 2030 activamente y con fuerza", afirmó Su Alteza Real el Príncipe Abdulaziz Bin Faisal Al Saud.

"Es un privilegio contar con el patrocinio superior de Su Alteza Real el Príncipe Abdulaziz Bin Faisal Al Saud, y de forma conjunta celebramos la misión del reino de ser una nación destacada en todos los aspectos. La visión de Arabia Saudita para 2030 es una huella con un logro increíble para una nación líder. Expresa los objetivos a largo plazo del reino, construidos con su fortaleza y capacidades únicas", destacó Sir Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office, negocio familiar que data de hace 600 años en la época del Imperio Veneciano en Europa.

"Ha sido un honor dar la bienvenida a más de 600 visitantes de todo el mundo a Dubái para poner en marcha la 10th Anniversary Ritossa Global Family Office Investment Summit, y estoy impaciente por ver a todo el mundo de nuevo en Riad. Sir Anthony Ritossa ha superado de forma continuada las elevadas expectativas de un importante grupo que representa a más de 4.500 billones de dólares en riqueza de inversión, y cada cumbre se supera y es más espectacular que la anterior", comentó Mohamed Al Ali, consejero delegado y asesor de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU, y Distinguido Grand Ambassador para la cumbre de Dubái.

"He sido un participante activo y actualmente soy miembro del consejo de asesoramiento de esta reunión única que ha servido para agrupar a pioneros y líderes en numerosas industrias diversas de todo el mundo. Este año hemos decidido llevar las cosas hasta un nuevo nivel, y tengo el honor de colaborar con Sir Anthony Ritossa durante el año que viene para apoyar y respaldar las cumbres, además de poner en marcha una asociación que crezca en todo el mundo. Esto se llevó a cabo con la complacencia y en presencia de Su Alteza Real el Jeque Sultan Bin Abdulla Bin Sultan Al Qasimi y el consejero delegado y doctor Mohamed Al Banna", explicó Faris M. Al Tahtamooni, director asociado de asociaciones estratégicas de LEAD Ventures - The Office of Sheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi, EAU.

"Felicitamos a Sir Anthony Ritossa, Mohamed Al Ali, Vanessa A. Eriksson y a todos aquellos que han trabajado de forma desinteresada en la 10th Ritossa Family Office Summit celebrada en Dubái. El evento ha reunido a más de 600 familias excepcionales, responsables e innovadores para compartir visiones acerca de las mejores estrategias de inversión de nivel mundial, liderazgo destacado y gobierno. Ha sido un honor representar a Kallas y debatir en torno a las oportunidades de inversión de Brasil, temas inmobiliarios, sostenibilidad y relaciones bilaterales en un panel con personas como Aneel Ranadive (Sacramento Kings, Soma Capital), Grant Cardone (10X) y Ricky Husaini. Estamos impacientes por participar en la 11th Ritossa Family Office Summit celebrada en Riad, Arabia Saudita, en marzo de 2020", indicó Matthew Wilkens, director administrativo senior y responsable de los mercados de capital de Kallas Group para Estados Unidos y Brasil.

Si desea conocer más detalles acerca de la 11th Global Family Office Investment Summit en Arabia Saudita a la que solo se accede por invitación y a las Family Office Summits futuras, visite la página web www.SaudiSummit.org

