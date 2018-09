Sirius Group annonce des promotions clés et un comité de direction

HAMILTON, Bermudes et NEW YORK, 10 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 10 septembre 2018, Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius Group »), un groupe mondial d'assurance généraliste et de réassurance, a annoncé des promotions clés et la formation d'un nouveau comité de direction. Ces changements interviennent en prévision du regroupement précédemment annoncé de l'entreprise Sirius Group avec Easterly Acquisition Corp. (« Easterly »), au terme duquel Easterly fusionnera et deviendra une filiale en propriété exclusive de Sirius Group et Sirius Group deviendra une société cotée en bourse.

Kernan V. (Kip) Oberting a été nommé président de Sirius Group et s'occupera de la gestion de l'entreprise et des investissements, ainsi que des fonctions financières et d'information financière de Sirius Group, en tant que société ayant une obligation publique de rendre des comptes. Il continuera de servir en tant que directeur financier de Sirius Group et président de Sirius Capital Markets, Inc.

Monica Cramér Manhem a été nommée au rôle nouvellement créé de directrice de l'exploitation de Sirius Group et sera chargée de l'administration quotidienne et de l'exploitation des activités d'assurance et de réassurance de Sirius Group. Elle continuera également d'exercer en tant que présidente-directrice générale de Sirius International Insurance Corporation (publ.).

Gene Boxer a été nommé au rôle nouvellement créé de directeur de la stratégie de Sirius Group et aura comme responsabilité d'orienter le développement et de diriger la mise en œuvre des initiatives stratégiques de la société. Il continuera également d'agir en tant que vice-président directeur, directeur des affaires juridiques du groupe de Sirius Group.

M. Oberting, Mme Cramér Manhem et M. Boxer continueront de rendre compte au président-directeur général, Allan L. Waters, et interviendront avec M. Waters dans le nouveau comité de direction de Sirius Group. Le comité est l'organe décisionnel principal chargé de superviser les activités commerciales quotidiennes de Sirius Group.

M. Waters a déclaré : « La force de Sirius réside dans son personnel. Kip, Monica et Gene illustrent chacun le talent, l'expérience, la culture et l'éthique professionnelle de notre organisation. Monica est avec les filiales de Sirius Group depuis 1985 et a été l'architecte principale de notre moteur de souscription. Kip a rejoint l'équipe en 1995 et a été impliqué dans nos fusions/acquisitions, notre planification du capital et notre planification stratégique dès le premier jour. Gene, bien que plus récent dans l'équipe, est parti sur les chapeaux de roue et a fait preuve de compétences extraordinaires dans la gestion de nos récentes transactions de fusion/acquisition et de nos préparatifs pour devenir une société ouverte. Le talent et la culture sont profondément ancrés chez Sirius : ces trois exemples ne sont que la partie visible de l'iceberg. »

À propos de Sirius Group

Sirius Group est une société de portefeuille sise aux Bermudes comptant des sociétés opérationnelles aux Bermudes, à Stockholm, à New York et à Londres. Fondé en 1945, Sirius Group, par le biais de son réseau de succursales mondial unique, fournit des services d'assurance généraliste et de réassurance dans plus de 140 pays, et notamment une capacité de premier plan pour l'immobilier, les accidents et la santé entre autres risques. Sirius Group recourt à une approche disciplinée et professionnelle en matière de souscription, à une évaluation des risques de premier plan et à une technologie de pointe en termes de tarification. Sirius Group a réalisé des primes brutes émises de 1,4 milliard de dollars en 2017.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Sirius Group situé à l'adresse www.siriusgroup.com.

Informations complémentaires sur la transaction et où les trouver

La présente communication concerne une proposition de regroupement d'entreprises (la « transaction proposée ») entre Easterly et Sirius Group, et peut être considérée comme un document de sollicitation en lien avec la transaction proposée. Easterly a précédemment déposé auprès de la SEC des rapports sur le formulaire 8-K concernant la transaction proposée envisagée par l'accord de fusion, qui comprenaient l'accord de fusion et l'amendement à l'accord de fusion en tant que pièces s'y afférant. Toutes les parties qui souhaitent obtenir des informations détaillées concernant la transaction proposée, et notamment la fusion, sont invitées à prendre connaissance de ces documents, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov).

La transaction proposée sera soumise à l'approbation des actionnaires d'Easterly. Dans le cadre de la transaction proposée, Sirius Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 qui comprenait une circulaire de sollicitation de procurations d'Easterly et un prospectus de Sirius Group. La présente communication ne se substitue pas à la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 ni à d'autres documents que Sirius Group ou Easterly pourraient avoir déposés auprès de la SEC ou qu'Easterly pourrait avoir envoyés à ses actionnaires dans le cadre de la transaction proposée. Une fois que la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 sera déclarée en vigueur, Easterly enverra par courrier une circulaire de sollicitation de procurations/un prospectus définitifs à ses actionnaires concernant la sollicitation par Easterly de procurations pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Easterly qui aura lieu afin d'approuver le regroupement d'entreprises et les transactions connexes. Le présent communiqué de presse ne contient pas toutes les informations devant être prises en compte dans le cadre de la transaction proposée, et notamment les facteurs de risque pertinents qui seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaires. Il n'a pas pour but de fonder une décision d'investissement ou toute autre décision relative à la transaction proposée. Les actionnaires d'Easterly et les autres personnes intéressées sont priées de lire la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaires, les amendements s'y afférant et la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitifs (et notamment les documents qui y sont intégrés par renvoi), dans la mesure où ces documents contiendront des informations importantes concernant Sirius Group, Easterly et la transaction proposée. Les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir gratuitement une copie de la circulaire de sollicitation de procurations/du prospectus préliminaires et d'autres documents déposés auprès de la SEC par Sirius Group et Easterly sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire une fois qu'elle sera disponible auprès de Sirius Group et d'Easterly en accédant au site Web de Sirius Group à l'adresse www.siriusgroup.com et au site Web d'Easterly à l'adresse www.easterlyacquisition.com.

Aucune offre ni sollicitation

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement, et elle ne constitue ni une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres, ni une sollicitation de vote ou de consentement ou d'approbation dans aucune juridiction dans le cadre de la transaction proposée ou de toute autre manière, et il n'y aura aucune vente, aucune émission ou aucun transfert de titres dans toute juridiction où cela constituerait une infraction au droit applicable.

Participants à une sollicitation

Easterly et Sirius Group, et leurs directeurs et responsables exécutifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires d'Easterly dans le cadre de la transaction proposée. Des informations sur les directeurs et responsables exécutifs d'Easterly figurent dans le rapport annuel d'Easterly sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Des informations sur les directeurs et les responsables exécutifs de Sirius Group, ainsi que des informations plus détaillées sur l'identité de tous les participants potentiels, et leurs intérêts directs et indirects, par des titres de participation ou différemment, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus. Les investisseurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur les intérêts de ces participants en lisant cette déclaration de procuration lorsqu'elle sera disponible.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg

Related Links

http://www.siriusgroup.com