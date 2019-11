Sirius Group annonce la confirmation de Meyer (Sandy) Frucher au titre de président non exécutif du Conseil d'administration

M. Frucher a ajouté : « La force de Sirius Group réside dans son personnel et sa plateforme mondiale pour positionner la société afin qu'elle puisse croître et réaliser son plein potentiel. »

À propos de Sirius Group

Sirius Group, avec un capital total de 2,6 milliards de dollars et des racines remontant à 1945, est un (ré)assureur mondial multibranche dont le siège social se trouve aux Bermudes et qui possède un réseau mondial unique de succursales, dont des bureaux à Stockholm, New York et Londres. Le succès de Sirius Group au fil des ans est le fruit d'une collaboration avec des partenaires honnêtes et compétents. Sirius Group offre une gamme entièrement diversifiée de produits de risque sur mesure à des clients dans près de 150 pays, y compris des produits aux consommateurs liés à la santé et aux voyages par le biais de ses deux assureurs généraux gérants, ArmadaCorp Capital, LLC et International Medical Group Acquisition, Inc. Sirius Group est coté en bourse depuis novembre 2018. Pour en savoir plus, visitez le site www.siriusgroup.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Dans le présent communiqué de presse, nous avons fait des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et notamment des déclarations sur la croissance et le rendement futurs de Sirius Group. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « planifier », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « perspective », « estimer », « prévoir », « projeter », « viser », « continuer », « possible », « potentiel », « prédire », « chercher à », « probablement », l'utilisation de verbes au futur ou au conditionnel, et d'autres mots et expressions semblables, mais leur absence n'implique pas que les déclarations ne sont prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Sirius Group et ne sont valables qu'en date du présent document. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été prévus. Les présentes déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres hypothèses qui peuvent faire que les résultats ou performances réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, l'exposition de Sirius Group à des événements catastrophiques et entraînant des pertes imprévisibles et les accumulations inattendues de pertes attritionnelles ; la concurrence accrue des assureurs et réassureurs existants et des fournisseurs de capitaux alternatifs, tels que les fonds liés à l'assurance et les assureurs spécialisés adossés ; la diminution de la demande pour les produits d'assurance ou de réassurance de Sirius Group, la consolidation et les changements cycliques dans le secteur de l'assurance et de la réassurance ; l'incertitude inhérente à l'estimation des provisions pour sinistres et frais de règlement des sinistres, y compris les réserves pour l'amiante et les réserves environnementales, et la possibilité que ces provisions soient insuffisantes pour couvrir la responsabilité ultime de Sirius Group en cas de pertes ; une baisse des notations des filiales actives de Sirius Group auprès des agences de notation ; l'exposition des placements de Sirius Group aux taux d'intérêt, au crédit, aux risques liés aux actions et à la volatilité des marchés, qui peuvent limiter le bénéfice net de Sirius Group et affecter la pertinence du capital et des liquidités ; l'incidence de divers risques associés aux activités de négociation dans des pays étrangers, y compris le risque de change de devises étrangères et le risque politique sur les placements dans les activités de Sirius Group à l'extérieur des États-Unis et les produits tirés de ces activités ; la possibilité que Sirius Group soit soumis à des exigences gouvernementales ou réglementaires onéreuses supplémentaires ou qu'il ne se conforme pas aux exigences réglementaires et de solvabilité applicables ; les actifs d'impôts différés significatifs de Sirius Group peuvent subir une perte de valeur significative en raison d'un bénéfice imposable insuffisant ou d'une réduction des taux d'imposition des sociétés applicables ou de toute autre modification de la législation fiscale applicable ; une diminution de la juste valeur des actifs incorporels de Global A&H et/ou de Sirius Group pourrait entraîner des dépréciations futures ; les liquidités et la négociation limitées des titres de Sirius Group ; le statut de CMIG International Holding Pte. Ltd. en tant qu'actionnaire majoritaire, y compris les problèmes de liquidités de ses filiales ; le statut de Sirius Group en tant que société cotée en bourse, émetteur privé étranger et société contrôlée ; et d'autres risques identifiés dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K de Sirius Group pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Si l'un de ces risques ou de ces incertitudes devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses faites par la direction de Sirius Group s'avérait erronée, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige, nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives afin de refléter des changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, ou les nouvelles informations, données ou méthodes, événements futurs ou autres circonstances après la date du présent communiqué.

