Sirius Group (Nasdaq : SG) annonce les dirigeants de ses unités d'exploitation et son comité de direction mondial sous la marque Sirius Group

HAMILTON, Bermudes, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- Sirius Group (Nasdaq : SG) a le plaisir d'annoncer des améliorations visant à unifier sa structure d'exploitation mondiale ainsi qu'à élever et habiliter un certain nombre de dirigeants clés de ses secteurs d'activité sous la marque Sirius Group. Ces dirigeants sont chargés de soutenir les objectifs commerciaux à long terme, de coordonner les relations avec les clients à l'échelle mondiale et les risques auxquels ils sont exposés, ainsi que de diriger le recrutement d'employés clés pour leurs unités d'exploitation. Sirius Group lance également un comité de gestion mondial, composé de dirigeants de secteurs et de hauts dirigeants de Sirius Group, qui se concentrera sur l'un de ses principes commerciaux fondamentaux : « la souscription d'abord ».

Dirigeants d'unités d'exploitation :

Monica Cramér Manhem - Présidente, Réassurance mondiale.



Jan Onselius - Directeur de la souscription, Réassurance mondiale.



Warren J. Trace - Président, Réassurance Amérique du Nord et directeur adjoint de la souscription, Amériques.

Patrick Chamberland - Vice-président directeur, Réassurance internationale.

Dan Wilson - Président, Assurances spécialisées États-Unis.

Neal Wasserman - Président, Solutions mondiales de liquidation de sinistres.

Stuart Liddell - Responsable mondial de l'assurance vie, accidents et santé.

Dirigeants de secteurs :

Tom Leonardo - Responsable du secteur Accidents et santé États-Unis.

Ian Sawyer - Responsable de la réassurance dommages.

Robert Harman - Directeur général, Sirius International Managing Agency (Lloyd's Syndicate 1945).

Simon Acland - Directeur de la souscription, Sirius International Managing Agency (Syndicate 1945).

Martin Hamrin – Manager, Analyses de la souscription groupe et directeur de portefeuille, Réassurance.

Lars Andersson - Information financière, Réassurance mondiale.

Hauts dirigeants :

Gene Boxer - Vice-président directeur, directeur de la stratégie et directeur juridique du groupe.

Ralph A. Salamone - Vice-président directeur, directeur financier.

Jeffrey W. Davis - Vice-président directeur, actuaire en chef et directeur de la gestion des risques.

Beth Boucher - Nouvelle directrice de l'information de Sirius Group.

« La franchise de Sirius Group est unique en raison de nos relations locales avec les clients partout dans le monde », a déclaré Kip Oberting, président-directeur général de Sirius Group. « Les changements que nous annonçons aujourd'hui sont un élément clé de notre volonté d'unifier notre structure d'exploitation mondiale et de permettre à nos équipes de mieux servir nos clients et d'établir des partenariats sous la marque mondiale Sirius Group. Ils permettent de soutenir notre croissance. Je suis plus enthousiaste que jamais pour l'avenir de notre entreprise. »

À propos de Sirius Group

Sirius Group, avec un capital PCGR de 2,7 milliards de dollars et des racines remontant à 1945, est un (ré)assureur mondial multibranche dont le siège social se trouve aux Bermudes et qui possède un réseau mondial unique de succursales, dont des bureaux à Stockholm, New York et Londres. Le succès de Sirius Group au fil des ans est le fruit d'une collaboration avec des partenaires honnêtes et compétents. Sirius Group offre une gamme entièrement diversifiée de produits de risque sur mesure à des clients dans 150 pays, y compris des produits aux consommateurs liés à la santé et aux voyages par le biais de ses deux assureurs généraux gérants, ArmadaGlobal et International Medical Group. Sirius Group est coté en bourse depuis novembre 2018. Pour en savoir plus, visitez le site www.siriusgroup.com.

