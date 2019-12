- Sirius Group reforzará y ampliará sus carteras de propiedades, ingeniería y aviación en la región asiática con la incorporación de un equipo de corredores clave de ACR

HAMILTON, Bermudas, 24 diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (NASDAQ: SG) ("Grupo Sirius") ha anunciado que está ampliando su oferta de productos de seguros facultativos en la región asiática para prestar un mejor servicio a sus clientes, a partir de principios de 2020. A través de la oficina de Singapur, Sirius Group incorporará a un equipo de corredores clave provenientes de Asia Capital Reinsurance Group ("ACR") con los que fortalecer y ampliar sus carteras de propiedades, ingeniería y aviación.

La cartera de productos de seguros facultativos emitidos por Sirius Group la dirige actualmente Lim Kheng Seong, un corredor bien asentado en la región del mercado asiático. Las nuevas contrataciones incluirán a Jess Au y Steve Ng, que dirigirán las divisiones de Propiedades y de Ingeniería respectivamente. Jess aporta 22 años de experiencia a la hora de asegurar propiedades y Steve cuenta con 17 años de experiencia en seguros para ingeniería. Tanto Jess como Steve han trabajado anteriormente para varias entidades de Lloyd's Syndicate en Singapur, así como para compañías de reaseguros establecidas en Asia.

A través de la oficina de Singapur, la sucursal de Zúrich de Sirius Group también ofrecerá reaseguros facultativos para aviación general en la región asiática a través de un equipo dirigido por Nomdo Kruis. Nomdo cuenta con 14 años de experiencia en correduría de seguros de aviación en todo el mundo, habiendo trabajado para Swiss Re y otras reaseguradoras de renombre en Europa y Asia antes de unirse a ACR. La oferta de productos complementará el negocio mundial de la aviación y espacial escrito con seguros emitidos desde Zúrich.

Sirius Group, con un capital de 2600 millones de dólares estadounidenses en capital total y con raíces que se remontan a 1945, es una (re)aseguradora mundial multirramo con sede en las Bermudas y una red mundial de sucursales única, lo que incluye oficinas en Estocolmo, Nueva York y Londres. El éxito de Sirius Group a lo largo de los años se debe al trabajo con socios honestos y capaces. Sirius Group proporciona un abanico totalmente diversificado de productos de riesgo personalizados para clientes en aproximadamente 150 países, incluidos productos de salud y viajes para consumidores a través de sus dos agencias de seguros especializados: ArmadaCorp Capital, LLC e International Medical Group Acquisition, Inc. Sirius Group cotiza en bolsa desde noviembre de 2018. Para obtener más información, visite www.siriusgroup.com.

