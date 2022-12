Sirolimus Coated Balloon no tratamento para BTK marca presença marcante no VEITH 2022 - Ilumina NY Times Square, NASDAQ

Tampa, Flórida, 4 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- VEITH 2022 testemunhou um aumento de dados clínicos de suporte para o Sirolimus Coated Balloon no tratamento da doença abaixo do joelho (BTK). A Concept Medical Inc. organizou um simpósio de almoço intitulado "Sirolimus Coated Balloon em PAD Treatment: Choice of The Future" que explorou a utilidade do tratamento de Sirolimus Coated Balloon em DAP. A sessão foi presidida pelo Prof. Sahil Parikh, e co-moderada pelo Prof. Edward Choke e a Prof. Aloke Finn, com apresentações interessantes do Prof. Ulf Teichgräber e da Prof. Francesco Liistro.

Congratulations Global Principal Investigator A/Prof Edward Choke, Sengkang General Hospital, Singapore

Um dos destaques da sessão foram os dados de acompanhamento dos resultados clínicos do XTOSI Trial. O XTOSI ( X treme To uch Si , balão PTA revestido com rolimus) é um estudo de braço único para Sirolimus Coated Balloon (MagicTouch PTA) que investiga o uso clínico e a segurança do dispositivo no tratamento da infrainguinal Peripheral Arterial Disease (DAP). Este estudo prospectivo, pré-mercado, não randomizado, de braço único para todos os participantes, liderado pelo Prof. Edward Choke inscreveu 50 pacientes para estudar o Magic Touch PTA Sirolimus Coated Balloon (Concept Medical Inc.) no Sengkang General Hospital, Singapura. É o primeiro estudo mundial de Sirolimus Coated Balloon para a BTK e tem os dados de acompanhamento mais longos. Embora os desfechos primários já sugerissem permeabilidade e segurança promissoras em seis meses, os dados apresentados na Veith 2022 esclareceram melhor a eficácia a longo prazo e a segurança do Sirolimus Coated Balloon.

O Prof. Edward Choke, apresentou atualizações sobre o FUTURE SFA e o FUTURE BTK RCTs, uma família de estudos aleatórios previstos para incluir 279 e 219 pacientes, respectivamente, contra o balão padrão não revestido de modo 2:1 e está em andamento em Singapura, Taiwan e Tailândia. O FUTURE BTK já concluiu 25% de sua meta de inscrição, créditos aos principais pesquisadores de todas as unidades envolvidas.

O Sirolimus Coated Balloon for PAD continua sua marcha, batendo nas portas dos Estados Unidos e iluminando a icônica praça New York Times com uma tela deslumbrante dos resultados do estudo XTOSI e o status de recrutamento do FUTURE BTK.

Assista à sessão completa para saber mais sobre os dados clínicos animadores: https://youtu.be/2xokmMuhzuc

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1926812/Concept_Medical_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1960489/Edward_Choke_MagicTouch_XTOSI.jpg

FONTE Concept Medical Inc.

SOURCE Concept Medical Inc.