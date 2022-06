SIRTLab nombra a Michael G. Kauffman Copresidente del Consejo de Administración y Director Médico

-SIRTLab Corporation nombra a Michael G. Kauffman, MD, PhD, como Copresidente del Consejo de Administración y Director Médico

REHOVOT, Israel, 22 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- SIRTLab Corporation, pionera en la manipulación de las proteínas sirtuinas para el tratamiento de enfermedades hepáticas graves y la longevidad, ha anunciado hoy el nombramiento de Michael G. Kauffman, MD, PhD, como Copresidente del Consejo de Administración y Director Médico (CMO). El Dr. Kauffman se une a Boaz Misholi, Fundador y Copresidente; al Profesor Haim Cohen, Fundador y Científico Jefe; a Hagit Ashush, PhD, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo; y a Amir Shukrun, Director Financiero. El nombramiento del Dr. Kauffman se produce tras la obtención de datos preclínicos positivos en modelos de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y de longevidad.

El Dr. Kauffman, un veterano de 25 años en la industria de la biotecnología con importantes contribuciones a la aprobación de tres fármacos contra el cáncer (Velcade®, Kyprolis® y Xpovio®) y que recientemente fue cofundador y consejero delegado de Karyopharm Therapeutics Inc. comentó: "Estoy deseando empezar mi próximo capítulo en SIRTLab. Después de haber seguido el campo de las sirtuinas durante muchos años, los resultados del equipo me parecen convincentes, no sólo en el caso de NASH y otras enfermedades hepáticas graves, sino también en el de otras enfermedades que afectan negativamente a la longevidad."

El programa principal de SIRTLab se centra en la expresión de alto nivel de la sirtuina 6 (SIRT6), un orquestador clave de las respuestas a los lípidos, la glucosa y la inflamación, basado en gran medida en el trabajo del profesor Haim Cohen, inicialmente en la Universidad de Harvard y ahora en la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv. SIRT6 suprime la síntesis de triglicéridos, el metabolismo de las grasas y la inflamación (mediante la supresión de NF-kB y otras vías), así como la glucólisis. El laboratorio del profesor Cohen, junto con otros, ha demostrado que la sobreexpresión transgénica de SIRT6 conduce a la restauración de la homeostasis energética "juvenil", la mejora de los perfiles metabólicos y la prolongación significativa de la vida útil en ratones. Además, la supresión específica de SIRT6 en el hígado de los ratones induce marcadas alteraciones en la expresión génica, lo que conduce a un aumento de la síntesis de triglicéridos, una reducción de la ß-oxidación de los ácidos grasos, un aumento de la glicólisis y la formación de hígado graso. En los hígados de pacientes con NASH, otras formas de disfunción hepática progresiva, sobredosis de paracetamol y otras enfermedades, se encuentran niveles de SIRT6 notablemente inferiores. SIRTLab ha demostrado que la elevación de los niveles de SIRT6 mediante su tecnología normaliza el aspecto macroscópico e histológico del hígado, mejora las pruebas de función hepática e invierte la progresión del hígado graso.

"La contratación del Dr. Kauffman representa un gran avance para SIRTLab, ya que nos preparamos para avanzar en una clase de agentes completamente novedosos para el tratamiento de NASH y otras enfermedades", dijo el fundador y copresidente de SIRTLab, Boaz Misholi. "Michael tiene un largo y exitoso historial de logros profesionales en el desarrollo y la aprobación de importantes medicamentos novedosos y en la creación de empresas biotecnológicas de gran éxito."

Como consejero delegado y cofundador de Karyopharm, el Dr. Kauffman dirigió la empresa desde su creación hasta la comercialización de Selinexor (XPOVIO® y NEXPOVIO®). Anteriormente, el Dr. Kauffman fue director de marketing de Onyx Pharmaceuticals Inc. que adquirió Proteolix Inc. y dirigió el desarrollo de carfilzomib, un nuevo inhibidor del proteasoma aprobado en 2012 como KYPROLIS®. El Dr. Kauffman fue presidente y director general de EPIX Pharmaceuticals, Inc. (antes Predix Pharmaceuticals, Inc.) de 2002 a 2008. Dirigió el programa de desarrollo de VELCADE® en Millennium Pharmaceuticals y ocupó varios puestos de responsabilidad en Millennium Predictive Medicine y Biogen. El Dr. Kauffman se licenció y se doctoró en la Facultad de Medicina Johns Hopkins, y se formó en medicina interna y reumatología en el Hospital Beth Israel y en el Hospital General de Massachusetts. Está certificado en medicina interna.

Acerca de SIRTLab Corporation

SIRTLab Corporation es una empresa privada de enfermedades hepáticas y longevidad con sede en el Parque Científico de Rehovot (Israel). Boaz Misholi y el profesor Haim Cohen fundaron la empresa en 2013 basándose en el trabajo del profesor Haim Cohen, que comenzó en la Facultad de Medicina de Harvard con el profesor David Sinclair y continúa en su laboratorio de la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv; se han invertido más de 40 millones de dólares estadounidenses en el trabajo del profesor Cohen. SIRTLab se centra en la modulación farmacológica de SIRT6, un orquestador clave de múltiples procesos implicados en el metabolismo de los triglicéridos y los lípidos, la glucosa, la inflamación, el mantenimiento de los cromosomas y la homeostasis celular. La empresa prevé que los estudios iniciales se centren en la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) de moderada a grave, con numerosas aplicaciones adicionales que incluyen otras enfermedades hepáticas crónicas, el síndrome metabólico y múltiples aspectos de la longevidad.

Contactos:

Dr. Michael Kauffman +1-617-803-0097, [email protected]

Boaz Misholi +972-54-455-3555, [email protected]

Amir Shukrun +972-54-764-6424, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1844666/SIRTLAB_Logo.jpg

SOURCE SIRTLab Corporation