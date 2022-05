Sistema de armazenamento de bateria EnerOne da CATL conquista o prêmio ees AWARD 2022

Com o suporte da tecnologia de célula de longa vida útil e tecnologia de resfriamento líquido cell to pack (CTP), a CATL lançou o EnerOne baseado em LFP em 2020, que apresenta longa vida útil, alta integração e alto nível de segurança. As células com capacidade de 280 Ah têm uma taxa de descarga de 1C e vida útil de até dez mil ciclos. O sistema integrado de resfriamento líquido de conversão de frequência ajuda a limitar a diferença de temperatura entre as células em até 3 ℃, o que também contribui para sua longa vida útil.

Ele tem uma capacidade nominal de 372,7 kWh com uma área de ocupação de apenas 1,69 metros quadrados. O sistema é adequado para inversores com tensões de operação que variam de 600 a 1.500 volts. O EnerOne pode ser transportado de forma eficaz como um produto completo, o que reduz muito os custos de instalação no local e o tempo de comissionamento.

O EnerOne pode ser utilizado de forma flexível em aplicações externas, graças ao nível de proteção IP 66 dos principais componentes e à adaptabilidade à faixa de temperatura ambiente de -30 a +55 ℃. O produto passou por vários testes críticos no nível da célula, módulo e rack. O EnerOne recebeu o laudo de certificação UL9540A, e neste teste não ocorreu nenhum incêndio e nenhuma propagação térmica adicional mesmo sem a ajuda de um sistema de supressão de incêndio.

O painel fez as seguintes observações sobre o EnerOne: "O sistema bem projetado e bem desenvolvido totalmente integrado abriu novos horizontes para instalações em regiões com condições climáticas severas, e inaugurou o potencial de redução de custos por meio da integração em toda a cadeia de valor."

No final de 2021, a solução EnerOne da CATL havia sido implementada em mais de 25 países com histórico comprovado de mais de 11 GWh.

Como um importante evento da The smarter E Europe, o prêmio ees AWARD reconhece os produtos e projetos inovadores de empresas orientadas para o futuro que desempenham um papel fundamental para o sucesso do setor de armazenamento de energia. Enquanto isso, a The smarter E Europe promoverá a exposição ees Europe, que será realizada de 11 a 13 de maio de 2022, na Messe München, em Munique. Na feira, a CATL apresentará suas soluções de armazenamento de energia em todos os cenários e tecnologias de ponta no estande B1.440.

A CATL implementou produtos que são amplamente aplicados nas áreas de geração de energia, transmissão e distribuição de energia e consumo de energia, englobando serviços de armazenamento de energia de geração de energia solar e eólica, armazenamento de energia de corporações industriais, armazenamento de energia em edifícios comerciais e data centers, estações de recarga de energia, fornecimento de energia de reserva para estações base, armazenamento de energia residencial, etc. Ela formou parcerias com empresas de energia chinesas de primeira linha, como China National Energy, SPIC, China Huadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy Engineering Corporation, além de importantes participantes internacionais do setor, como Nextera, Fluence, Wartsila, Tesla e Powin.

Em 2021, a CATL ficou em primeiro lugar em termos de participação de mercado do setor global de produção de baterias de armazenamento de energia nos principais mercados, incluindo China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália, etc. O faturamento das vendas de sistemas de armazenamento de energia aumentou 601% em relação ao ano anterior.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

