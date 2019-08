Sistema de prevenção contra colisões com aves Pulselite® torna-se equipamento padrão nos helicópteros Bell 407

BEND, Oregon, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Precise Flight, Inc. Anunciou que a Bell Flight, uma empresa da Textron Inc., selecionou o Pulselite System®, patenteado pela Precise Flight como equipamento padrão para o programa Bell 407.

O Pulselite® é um sistema elétrico de controle para aeronaves leves certificado pela FAA que emite pulsos alternados das luzes de pouso e auxiliares de um helicóptero, o que aumenta a visibilidade e mostra a velocidade e movimento direcional da aeronave. Além de aumentar a margem de segurança por meio do aumento da identificação da aeronave, o Pulselite® System comprovadamente reduz, de maneira significativa, as colisões com aves .

"O programa Bell 407 tem o compromisso de oferecer aos clientes de todo o mundo o que há de mais seguro e inovador no setor de aeronaves", declarou Eric Sinusas, diretor do programa de aeronaves de peso leve da Bell Flight. "A decisão de tornar o Pulselite System o equipamento padrão é o resultado de um processo de pesquisa extenso e criterioso e permitirá que os clientes tenham maior margem segurança durante o ciclo de vida da aeronave."

O recente crescimento nas populações de aves, além do aumento do tráfego aéreo mundial, fez com que as colisões com aves se tornassem uma das principais ameaças à segurança e uma sobrecarga financeira para as operadoras de aeronaves.

"O programa Bell 407 é um dos mais inovadores e de maiores sucessos na indústria mundial de aeronaves", disse Doug La Placa, CEO da Precise Flight, Inc. "Nós da Precise Flight nos sentimos honrados em fornecer o Pulselite System para o programa Bell 407, e nos entusiasma compartilhar os benefícios comprovados em segurança do Pulselite System com os clientes da Bell em todo o mundo."

O Pulselite® System é certificado para os principais modelos de helicópteros pela Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos e recentemente recebeu convalidação internacional da Agência Européia para a Segurança da Aviação (EASA), da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil e da Administração da Aviação Civil da China (CAAC) para a aeronave Bell 407.

Além de ser o equipamento padrão para os novos Bell 407, o Pulselite® System pode ser instalado como uma modificação pós-comercialização a uma aeronave já em operação.

O Pulselite® System está presente em algumas das maiores frotas de helicópteros do mundo, como as da Air Methods, Metro Aviation, Maverick Helicopters, e as da guarda costeira e florestal dos EUA, além da PHI Helicopters, Inc. Clique aqui para obter mais informações sobre o sistema de prevenção da Precise Flight Inc. contra colisões com aves, o Pulselite®.

