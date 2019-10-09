Система Huawei Fusion Solar обеспечивает энергией отдельные сектора нового Международного аэропорта Пекин Дасин

Проект мощностью 5,61 МВт с использованием решения Huawei FusionSolar Smart PV Solution стал первым примером применения экологически безопасной энергии в гражданской авиации. После подключения к национальной энергосистеме станция будет ежегодно подавать в сеть 6,1 ГВт-ч "зеленого" электричества. Для производства такого объема энергии необходимо 1 900 тонн стандартного угля, а это значит, что новая PV-система позволит сократить выбросы СО 2 на 966 тонн и SO 2 на 14,5 тонн в год.

По словам владельца проекта, благодаря интеграции сверхсовременных цифровых информационных технологий, повышенным объемам выработки, интеллектуальным процессам эксплуатационно-технического обслуживания и высокой безопасности, солнечная электростанция с использованием Huawei FusionSolar Smart PV Solution является надежным источником снабжения аэропорта экологически безопасной энергией. Как известно, безопасность - первоочередной фактор для функционирования любой воздушной гавани. Разработчики распределенного решения Huawei FusionSolar уделили очень много внимания данному аспекту будущей системы, избавив конечных пользователей необходимости беспокоиться о безопасности. К примеру, созданная на базе ИИ технология дуговой защиты (AFCI) и конструкция без плавких предохранителей устраняют риск возгорания. Кроме того, оборудование аэропорта не будет подвергаться воздействию даже мельчайшего электромагнитного излучения. С помощью "умной" функции диагностики кривой I-V Huawei Smart PV Solution в упреждающем режиме выявляет неисправные соединения и определяет причины отказа, что позволяет гарантировать безопасную, надежную и долгосрочную генерацию энергии.

Британское издание Guardian назвало Международный аэропорт Пекин Дасин, стоимость строительства которого составила 11,2 млрд долл. США, а его площадь превысила 1,4 млн кв.м, одним из семи новых чудес света. Открытие крупнейшей однотерминальной воздушной гавани, по своим масштабам превзошедшей Dubai World Central и Новый аэропорт Стамбула, состоялось в формате пышной церемонии. По предварительным расчетам, 10% ежегодных потребностей этого поистине гигантского интегрированного транспортного узла в энергоресурсах будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников (на долю СЭС придется 1%). Как результат, Пекин Дасин возглавит список китайских аэропортов по уровню использования возобновляемой энергии.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1007427/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_3.jpg

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