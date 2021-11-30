Система хранения Huawei OceanStor Pacific заняла вторую строчку в рейтинге IO500

Поддержка гибридных рабочих нагрузок: данная распределенная система хранения совместима с OceanFS, параллельной файловой системой, разработанной компанией Huawei, и использует ряд передовых технологий, включая разделение директорий DHT, сквозную пересылку больших и агрегацию малых объемов операций ввода-вывода, а также гранулярность управления дисковым пространством для обеспечения высокой пропускной способности при обработке больших файлов и объемов операций ввода-вывода в секунду при обработке небольших файлов. Такие параметры удовлетворяют различные потребности, связанные с гибридными нагрузками.

Надежная защита данных: в OceanStor Pacific используется технология Erasure Coding (EC), с помощью которой реализуется защита данных N+M корпоративного уровня и увеличивается доступная емкость при более эффективном использовании ресурсов.

IO500® — это один из ведущих мировых рейтингов производительности систем хранения данных для высокопроизводительных вычислений. Рейтинг получил широкое признание среди исследовательских учреждений, в том числе университетов, национальных лабораторий и коммерческих организаций. С ноября 2017 года презентация результатов рейтинга IO500 проводится на ведущих конференциях по высоконагруженным системам HPC (SC в США и ISC в Германии). Скорость обработки операций ввода-вывода стала важным показателем для измерения производительности суперкомпьютеров. В частности, производительность системы хранения замеряется с помощью двух ключевых показателей: пропускной способности данных (ГБ/с) и скорости чтения/записи (IOPS). Оценка производительности проводится путем имитации различных моделей ввода-вывода данных с разным уровнем рабочей нагрузки и рассчитывается на основе среднего геометрического значения эксплуатационных характеристик при всех сценариях. При тестировании количество узлов ограничено десятью, тест системы хранения моделирует нагрузку при работе одного клиента. Рейтинг по результатам производительности 10 узлов является хорошим эталоном для пользователей — таким образом точно отражена производительность одной параллельной файловой системы, а также уровень обработки операций ввода-вывода, которую система хранения может обеспечить в реальности.

Более подробная информация представлена на веб-сайте компании Huawei, посвященном системам хранения OceanStor Pacific

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1698802/Huawei_OceanStor_Pacific_Storage.jpg

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