Sistema-piloto 5G inteligente de controle remoto de guindastes de torre da Zoomlion conclui sua primeira tarefa de içamento mundialmente

Instalado de forma remota e inteligente, o sistema foi desenvolvido com base no projeto de guindastes de torre não tripulados da Zoomlion com o apoio da avançada tecnologia 5G da Henan Telecom. O sistema permite controle remoto inteligente, substituindo operações anteriores em grandes altitudes ou ao nível do solo. Ele preencheu a lacuna no içamento inteligente remoto de guindastes de torre, promoveu a restauração de guindastes de torre, modificou o método de construção, melhorou o ambiente de trabalho do operador e reduziu a intensidade do trabalho para garantir segurança pessoal.