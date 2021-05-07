Система PoC Coagulometer компании Perosphere Technologies получает маркировку CE-IVD

Perosphere Technologies PoC Coagulometer представляет собой портативное устройство, оснащенное цветным сенсорным экраном, считывателем штрих-кодов и аккумулятором 8-часового действия для использования в месте наблюдения за пациентом. Технология PoC Coagulometer предполагает измерение характеристического времени свертывания свежей цельной крови, отображая максимально подробную информацию о свертываемости крови и решая ряд медицинских проблем. В частности, PoC Coagulometer является первым представленным на рынке устройством для экспресс-анализа, предназначенным для проведения коагулологических исследований у пациентов, принимающих пероральный антикоагулянт прямого действия (DOAC), например ривароксабан, апиксабан и эдоксабан, и низкомолекулярный гепарин (LWMH), как в условиях оказания скорой помощи, так и в амбулаторных условиях. Процесс измерения легок и прост: в одноразовую кювету требуется загрузить всего 14 микролитров свежей венозной цельной крови. Результатом анализа является время свертывания цельной крови (WGCT, фиксируемое как время свертывания в секундах), получаемое за 4-6 минут и используемое для определения того, в достаточной ли мере антикоагулирована кровь пациента.

Ежегодно по всему миру в отделения неотложной помощи поступают около миллиона пациентов, страдающих тяжелыми кровотечениями (например, желудочно-кишечным кровотечением или внутричерепным кровоизлиянием) и нуждающихся в лечении средствами DOAC или экстренной операции. Во всем мире ежегодная численность пациентов из «групп риска», принимающих DOAC и LWWH, составляет около пяти и трех миллионов соответственно. Для лиц, страдающих такими расстройствами, как почечная или печеночная недостаточность, низкий ИМТ, а также имеющих обширное кровоизлияние или тромбоз в анамнезе, периодическое измерение WBCT может повысить качество лечения.

«Мы рады предложить медицинским учреждениям в ЕС и других странах мира первое в своем классе средство для коагулологических исследований в местах наблюдения за пациентами, принимающими DOAC и низкомолекулярный гепарин, — заявил глава компании Perosphere Technologies д-р Саша Бахру (Sasha Bakhru). — Мы убеждены в том, что наша система PoC Coagulometer изменит модель организации лечения пероральными антикоагулянтами прямого действия и гепарином в экстренных ситуациях и других случаях».

Компания Perosphere Technologies планирует начать реализацию системы PoC Coagulometer в отдельных странах ЕС позднее в этом году с последующим расширением географии продаж, запланированным на начало I квартала 2022 года. Для получения более подробной информации о системе PoC Coagulometer обращайтесь к нам по адресу [email protected] или по телефону +1 (475) 218-4600.

Информация о компании Perosphere Technologies

Perosphere Technologies — частная компания-разработчик медицинских технологий, специализирующаяся на разработке и коммерческой реализации новейшей технологической платформы для производства коагулометров, предназначенных для использования по месту оказания помощи пациентам. За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу [email protected] или по телефону +1 (475) 218-4600.

www.perospheretech.com

Контактная информация

Perosphere Technologies Inc.

Sasha Bakhru (Саша Бахру), доктор философии,

президент и генеральный директор

+1 (475) 218-4660 | [email protected]

или

Daryl Mootoo (Дэрил Муту)

вице-президент по стратегическому планированию и производственной деятельности

+1 (475) 218-4620 | [email protected]

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