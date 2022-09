SISTEMAS GLOBAIS DE SAÚDE NÃO PREPARADOS PARA OUTRA PANDEMIA, PESQUISAS MOSTRAM

Quarenta e nove por cento dos profissionais da saúde entrevistados em pesquisa encomendada pela WISH concordam que os sistemas de saúde não estão preparados para administrar outra emergência de saúde

DOHA, Catar, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa internacional para avaliar os efeitos da COVID-19 sobre os profissionais da saúde e assistência médica revelou que as pressões atuais em razão de financiamentos insuficientes, escassez de funcionários e preparação inadequada significam que os sistemas de saúde em todo o mundo são inadequados para enfrentar outra pandemia.





Quarenta e nove por cento dos profissionais da saúde pesquisados em países como Reino Unido, EUA, Arábia Saudita, Nigéria, Índia e Brasil concordaram que o despreparo é uma das maiores ameaças enfrentadas por seus sistemas nacionais de saúde em caso de haver outra pandemia como a da COVID-19 nos próximos cinco anos.

A pesquisa foi encomendada pela World Innovation Summit for Health (WISH), a iniciativa de saúde global da Qatar Foundation e foi realizada pela YouGov.

O objetivo da pesquisa foi investigar o impacto da pandemia da COVID-19 na vida dos profissionais da saúde e assistência médica, entender os sentimentos dos profissionais da saúde sobre seu local de trabalho e profissão e investigar o que eles preveem como o futuro dos cuidados da saúde.

Analisando fatores que tornam os sistemas de saúde globais vulneráveis ao fracasso no caso de uma nova pandemia, 60% dos profissionais de saúde reconheceram a falta de suporte financeiro e 55% destacaram a escassez de talentos como outros fatores de risco importantes para a eficiência dos sistemas de saúde.

Além disso, 44% declararam que a incapacidade de apoiar adequadamente os pacientes também representa uma ameaça significativa aos seus sistemas de saúde nacionais.

"Nossas descobertas destacam alguns dos desafios críticos que a pandemia da COVID-19 nos impôs nos últimos dois anos, bem como os desafios que as pessoas que cuidam de nós ainda estão tentando mitigar hoje. Como defensores de um mundo mais saudável por meio de colaboração global, insistimos para que governos, líderes do setor e formuladores de políticas entendam esses fatos e trabalhem para desenvolver sistemas de saúde de última geração que estejam melhor equipados para enfrentar desafios semelhantes no futuro e possam melhorar o padrão de atendimento e, muito mais importante, reduzir o ônus da nossa força de trabalho da saúde", disse Sultana Afdhal, CEO da WISH.

"A pandemia atual obrigou os sistemas de saúde a criar medidas de resposta urgentes, como aumento de capacidade, aumento de controle de infecções, adoção de modelos remotos de atendimento e habilitação de vacinação em massa, entre outros. É preciso que seja feito um balanço dos desafios e que os capacitadores respondam em nível nacional e também criem oportunidades para acelerar o compartilhamento de estratégias internacionalmente", explicou Afdhal.

A WISH é uma plataforma global que reúne especialistas em saúde, formuladores de políticas e inovadores com o objetivo de construir um mundo mais saudável. O objetivo da WISH Summit bienal é expor a pesquisa baseada em evidências da WISH e discutir como transformar esses resultados em soluções práticas e orientadas por políticas que ajudem a transformar a assistência médica global.

A sexta edição da cúpula acontecerá nos dias 4 a 6 de outubro em Doha, no Catar, e virtualmente, sob o bandeira de "Curar o futuro". A cúpula explorará minuciosamente o legado da COVID-19 sob várias perspectivas, incluindo como construir sistemas de saúde mais resilientes e sustentáveis, melhorar nossa resposta à crise de saúde mental enfrentada por profissionais de saúde e assistência médica e aproveitar o rápido progresso na inovação farmacêutica que ocorreu durante a pandemia.

Para mais informações sobre a WISH, acesse www.wish.org.qa.

