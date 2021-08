Sistemas inteligentes | A tecnologia ajuda a GAC a saltar para a posição 176 da lista Fortune 500

Apesar da recessão mundial, a GAC alcançou um crescimento de receita de mais de 5% em 2020 e vendas de mais de dois milhões de modelos. As cifras para o primeiro semestre de 2021 foram particularmente impressionantes, com o aumento geral das vendas em mais de 25%.

No Dia do Investidor do GAC Group 2021, a GAC apresentou algumas das incríveis conquistas tecnológicas que constituirão as bases do crescimento futuro, para converter-se em um fabricante de automóveis de primeira linha mundial.

Conectividade, novas energias | Os próximos anos na GAC

"Sem tecnologia, não há GAC." Este lema abrange perfeitamente a estratégia de desenvolvimento da GAC e de suas subsidiárias.

No centro do plano da GAC estão os dois princípios da conectividade inteligente e da nova energia.

Recentemente, a GAC Group desenvolveu e atualizou múltiplas tecnologias de veículos, incluindo o sistema de assistência à condução L2++; experimentou o Robotaxi, um veículo autônomo L4; o Magic Box, um veículo de conceito marcante desenvolvido pela GAC; e o GIEC, uma das cabines inteligentes mais avançadas da China.

Nos próximos cinco anos, a GAC Group se concentrará na melhora integral da inovação independente e na realização de um desenvolvimento de alta qualidade em cinco áreas: eletrificação, conectividade inteligente, digitalização, comunalização e internacionalização.

Um aspecto disso é o novo Parque Industrial de Veículos de Novas Energias da GAC, que se concentrará na produção de EV (Veículo Elétrico Puro) + ICV (Veículo Inteligente Conectado), de importância fundamental na mudança para veículos e produção mais ecológicos, de baixo carbono e sustentáveis. Além disso, a GAC está trabalhando em estreita colaboração com a gigante em tecnologia Huawei na produção de um veículo autônomo de última geração para o mercado privado, que deve entrar em produção em 2023.

Esforço para melhorar

A posição 176 na lista Fortune 500 representa o trabalho árduo e a coesão da força de trabalho multifacetada do GAC Group. É uma conquista para se orgulhar, mas a GAC está empenhada em se esforçar para melhorar, superando seus limites anteriores para ascender cada vez mais no cenário mundial.

A GAC está mais do que preparada para os próximos cinco anos. Avante!

