SIT Laboratorio Farmaceutico, une société de DESMA HC Group, acquiert LOPRESSOR®, ICAZ® et MIOREL® de Daiichi Sankyo France

PARIS et MILAN, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Daiichi Sankyo France / (ci-après, Daiichi Sankyo) et SIT Laboratorio Farmaceutico (DESMA HC Group) sont heureux d'annoncer l'acquisition de LOPRESSOR®, ICAZ® et MIOREL® par SIT Laboratorio Farmaceutico de Daiichi Sankyo France, à compter du 30 juin 2020.

LOPRESSOR® et ICAZ® sont des traitements oraux de l'hypertension artérielle essentielle. LOPRESSOR® est un bêta-bloquant indiqué dans le traitement de l'hypertension. ICAZ® est un inhibiteur calcique indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle. MIOREL® est un relaxant musculaire dérivé colchicine, adjuvant au traitement des contractures musculaires douloureuses.1

Cette acquisition représente une avancée significative pour DESMA HC Group sur le marché français et les marchés d'exportation (pays africains) en termes de taille et de valeur.

Lamberto Pedrotti, directeur général de Desma, a commenté : « L'acquisition de LOPRESSOR®, ICAZ® et MIOREL® a un impact clé sur l'avenir de notre entreprise, elle nous permettra d'intégrer notre portefeuille et de renforcer considérablement notre présence en France. En outre, DESMA HC Group entend élever et améliorer son activité d'exportation. Les acquisitions internationales de marques de médicament arrivées à maturité sont au cœur de nos activités. DESMA HC Group est désormais présent sur cinq continents et dans plus de 40 pays, comme en Asie, en Océanie, aux Amériques et en Europe continentale. »

Benoit Escoffier, directeur général de la société française Daiichi Sankyo, a déclaré : « Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé d'une manière très collaborative avec SIT Laboratorio Farmaceutico. Cette étape nous permettra d'optimiser l'allocation des ressources pour nous concentrer sur l'oncologie au sein du marché français et de réaliser notre vision de devenir une entreprise leader mondiale en oncologie. »

Silvia Lunati, directrice commerciale et stratégique du groupe, a également commenté : « Cette acquisition a été réalisée avec une grande flexibilité et une grande habileté de la part de DESMA HC Group et de Daiichi Sankyo, et a confirmé la compétence de DESMA HC Group dans la négociation et la conclusion d'acquisitions de marques arrivées à maturité. L'équipe se concentre maintenant sur le travail en partenariat avec Daiichi Sankyo concernant la transition des produits sur tous les marchés concernés. DESMA HC Group confirme également l'objectif de maintenir le réseau de distribution existant afin d'assurer une très bonne continuité des affaires. »

Alira Health a agi en tant que conseiller de Daiichi Sankyo.

À propos de DESMA HC GROUP

DESMA HC Group est une société pharmaceutique familiale d'envergure internationale basée en Italie depuis 1927. Elle est aujourd'hui un groupe pharmaceutique international comptant 90 années d'expérience et a récemment réalisé des acquisitions prestigieuses ainsi qu'une expansion mondiale. DESMA HC Group est un acquéreur de choix fiable pour les entreprises de l'industrie pharmaceutique qui choisissent de céder leurs marques de médicament hors brevet « arrivées à maturité », « établies » ou « moins porteuses ».

Dans nos usines de production, nous poursuivons la fabrication de haute qualité et la gestion des médicaments, aspirant à insuffler une nouvelle vie dans les médicaments, en investissant afin de renouveler leur cycle de vie et leur donner une nouvelle stabilité et une durabilité à long terme.

À propos de DAIICHI SANKYO

Daiichi Sankyo Group se consacre à la mise au point et à la distribution de traitements pharmaceutiques innovants visant à améliorer la qualité des soins et à répondre aux divers besoins médicaux non satisfaits à travers le monde en tirant parti de son expertise scientifique et technologique de calibre mondial. Forts de plus de 100 ans d'expertise scientifique et présente dans plus de 20 pays, la société Daiichi Sankyo et ses 15 000 employés dans le monde s'appuient sur un riche héritage marqué par l'innovation et sur un portefeuille solide de nouveaux médicaments prometteurs pour aider les patients. Parallèlement au développement de son solide portefeuille de médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires, et avec pour objectif de faire du groupe un « innovateur pharmaceutique mondial doté d'un avantage concurrentiel en oncologie » à l'horizon 2025, Daiichi Sankyo s'attache principalement à mettre au point des traitements novateurs dans le domaine de l'oncologie, ainsi que dans d'autres domaines de recherche, tels que les maladies rares et les troubles immunitaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.daiichisankyo.com.

À propos d'Alira Health

Alira Health est un cabinet international de conseil, aux premiers rangs de la transformation du secteur des soins de santé. Nous offrons une gamme de services intégrés conçue pour aider les entreprises des sciences de la vie et des soins de santé à innover et croître tout au long du cycle de vie de leurs solutions.

Alira Health a été fondé en 1999 et est basé dans les environs de Boston, aux États-Unis. Le cabinet possède des bureaux à San Francisco, en Californie, aux États-Unis ; à Paris, en France ; à Barcelone, en Espagne ; à Munich, en Allemagne ; à Milan, en Italie ; et à Bâle et Genève, en Suisse.

