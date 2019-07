Site Agência Notícias ensina como identificar Fake News

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Recebeu uma notícia bombástica no seu WhatsApp ou nas redes sociais e quer compartilhar para avisar os seus amigos? Em tempos em que conteúdos falsos se tornaram comuns na internet, é fundamental que você tome o máximo de cuidado antes de espalhar uma notícia duvidosa por aí. Afinal, se ela for mentira, pode causar inúmeros problemas tanto para você quanto para quem ler e acreditar no boato.

Mas como saber se algo é verdadeiro ou falso? Bom, existem vários critérios que podem ser analisados para obter essa resposta. Com um pouco mais de atenção, você pode passar longe das mentiras contadas no ambiente virtual.

Quer saber mais? Confira, abaixo, o que avaliar para descobrir se uma notícia é fato ou fake!

Não foque só no título

De forma equivocada, muitas pessoas acabam lendo apenas o título de um post e logo a compartilham por o acharem impactante. Geralmente, os conteúdos falsos trazem títulos que não estão ligados ao próprio texto, de modo a manipular a informação e despertar a atenção dos internautas.

Portanto, deixe a pressa de lado, abra o link da notícia e leia do início até o fim. Desse modo, as suas chances de espalhar uma mentira por aí diminuem bastante.

Sempre desconfie de textos alarmistas

Outra característica muito comum dos textos falsos é ter títulos e conteúdos bastante alarmistas, que apelam com o intuito de gerar cliques e acabam espalhando pânico entre a população.

Nesse caso, você deve usar o seu ponto. Ao ler uma notícia que parece muito absurda, reflita e pense que, se é algo ''inacreditável'', talvez seja porque realmente não existe. Quem quer enganar o seu público utiliza esta estratégia para mexer com as emoções do seu público e induzi-lo a passar o conteúdo para frente.

Observe a relevância das informações

As matérias produzidas por jornalistas são mais detalhadas, uma vez que são checadas e aprofundadas. Em contrapartida, as notícias "fakes" apresentam informações vagas, que não identificam quem são as pessoas envolvidas no acontecimento ou onde se deu a situação, por exemplo.

Um texto sério irá responder as principais perguntas do leitor como ''quem?'', ''quando?'', ''onde?'' e ''por quê?''. Fique em alerta se as fontes de informação não estão identificadas na matéria que você leu.

Cheque a data de publicação

Uma estratégia maliciosa de quem espalha Fake News é compartilhar notícias que não são mentira, mas que aconteceram há muito tempo. Desse modo, os leitores visualizam o conteúdo em um site de credibilidade e acabam acreditando, pois seria de uma fonte segura.

Para que isso não aconteça com você, procure checar a data de publicação da notícia. Quase sempre esse dado pode ser encontrado no topo da página, logo abaixo do título da matéria.

Tome cuidado com fotos, vídeos e áudios

Com tantas ferramentas disponíveis na internet, as pessoas mal intencionadas têm um verdadeiro arsenal em suas mãos para editar e modificar as fotos, vídeos e áudios, tirando-os de contextos para confundir a interpretação dos receptores do conteúdo. Às vezes, o personagem de uma notícia pode até ter estado em uma determinada situação, mas a imagem foi editada para passar a impressão de que aconteceu algo muito pior.

Ao ver uma imagem que parece estranha, clique sobre ela, copie e cole no Google para pesquisar. Isso vai mostrar a origem da imagem, e você saberá se ela foi manipulada ou não.

Além disso, se a uma notícia estiver mostrando uma autoridade ou celebridade em situação absurda, procure checar as redes sociais dos mesmos, pois as personalidades costumam desmentir ou corrigir as informações rapidamente nesses canais.

Com essas dicas, você pode navegar pela internet com mais tranquilidade, sabendo exatamente quando compartilhar algo verdadeiro.

