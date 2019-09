Site AgenciaNoticias.com.br dá Dicas de Cuidados com seu Tênis de Corrida

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Para quem pratica atividade física, ou faz caminhada e corrida, o tênis é um dos principais acessórios, que garante o conforto, a saúde e um bom desempenho. Por esse motivo, é extremamente importante saber escolher o modelo adequado para a sua atividade e o seu perfil, e além disso, para manter a qualidade do tênis de corrida, é preciso saber cuidar da maneira certa para aumentar a sua vida útil.

Esse é um detalhe bastante importante e que muitas pessoas não se atentam aos erros comuns que cometem ao cuidar dos tênis de corrida. Para evitar que eles estraguem mais rapidamente, separamos uma lista, com 7 erros muito comuns, que a maioria das pessoas fazem e não sabem que pode prejudicar o seu companheiro de atividade física, continue lendo.

1 – Deixar de molho ou bater na máquina

Mesmo que alguns aparelhos mais modernos tenham a opção de lavagem de calçados, os tênis de corrida não foram projetados para serem mergulhados na água. Existem várias de suas partes que são coladas, e embora essa cola seja resistente, a água pode afetar a sua durabilidade. O perigo está em deixar o acessório de molho por muito tempo, e não quando o tênis se molha durante o treino, ok! É indicado lavar o calçado, principalmente a parte de cima, mas com os cuidados que vem recomendados na etiqueta.

2 – Secar ao sol

Um dos hábitos que mais agride as borrachas e a coloração do tênis de corrida. A recomendação é sempre secar à sombra, ajuda a evitar manchas de sabão (mal tirado), usar a máquina de secar também não é uma boa opção, já que o ar quente pode fazer com que o tecido encolha.

3 – Pendurar pela língua

Fazer isso para prender o tênis danifica toda a estrutura do mesmo. O indicado é não lavar o calçado, e por isso, pendurar no varal não é recomendado. Se o tênis de corrida estiver muito molhado por causa de uma chuva, retire o cadarço, as palmilhas e coloque a língua para fora, deixando-o secar à sombra onde seja arejado.

4 – Tirar o tênis sem desamarrar

A pressa em tirar os calçados quando chegamos em casa é imensa, sabemos disso. Mas também pode ser um problema. Ao tirar o tênis de corrida sem desamarrar, você força as partes coladas do calçado, geralmente a parte que une a sola com a entressola com o tecido. Para que o seu tênis de corrida dure mais tempo, é preciso abaixar, desamarrar e retirar o calçado usando as mãos. Você já correu muito, qual o problema em desamarrar o calçado?

5 – Dirigir

Infelizmente por essa você não esperava, mas o atrito do tênis com a borracha do carpete acaba provocando um desgaste lateral na sola do calçado. Claro que o uso para dirigir poucos quilômetros não causaria nenhum dano. Mas no longo prazo, o prejuízo pode ser visto se isso for um hábito. Tenha um calçado próprio para dirigir, mesmo indo para o treino, use um que seja diferente, assim você já deixa o pé ir respirando.

6 – Colocar algo em cima dele

Dentro do guarda roupa, ou da mochila, é preciso saber que ao colocar qualquer coisa em cima dos tênis de corrida, você amassa o cabedal, e isso pode danificar o seu formato. Até mesmo colocando um pé sobre o outro. O ideal é ter espaço para que os calçados não fiquem empilhados, assim você evita a deformação. Guardar os tênis logo depois do treino também não é uma ideia inteligente. A umidade da transpiração pode transformar os seus tênis de corrida em uma cultura de fungos e bactérias, além de causar mal cheiro. Deixe-o secar bem antes de guardar.

7 - Usar para outros esportes

O tênis de corrida é feito para correr, ele aguenta impactos nas verticais e se movimenta melhor com a tração voltada para a parte de trás dos pés. Ao praticar outros esportes com o mesmo tênis, você fica sujeito a desgastar o seu solado de forma irregular, e isso pode provocar lesões quando o calçado não é adequado para a prática.

