Site AgenciaNoticias.com.br dá Dicas para Diminuir a Conta de Água

CURITIBA, Brasil, 16 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Em tempos de instabilidade econômica, todas as formas que encontramos para diminuir o valor das contas no fim do mês são realmente válidas. Fazer reajustes no orçamento doméstico é uma oportunidade para prevenir a contração de dívidas e também poupar e investir o seu dinheiro conquistado a base de muito esforço e suor.

O primeiro passo para reduzir os gastos no orçamento e alcançar a tão sonhada estabilidade financeira é se planejar. Sim, planejamento é chave do sucesso. De início, é importante identificar, por exemplo, os gastos invisíveis do seu salário.

Entre os gastos invisíveis mais comuns dos brasileiros estão as assinaturas de serviços de telecomunicação, como TV por assinatura, internet e telefonia fixa e móvel, além das assinaturas de serviços de streaming.

Reflita e converse com seus familiares se estes serviços são realmente necessários para seus membros. Uma sugestão é contratar pacotes mais baratos ou utilizar a versão teste, pré-paga ou até mesmo gratuita destes serviços e aplicativos.

Outro gasto invisível frequentemente incubado nas finanças dos brasileiros são os petiscos e cafezinhos fora de casa. Sim, as pequenas refeições realizadas em lanchonetes, padarias e estabelecimentos na rua geram pequenas despesas diárias que somam uma grande parcela do seu salário.

Por fim, mais uma oportunidade de economizar dinheiro é reduzir o consumo de gás, energia elétrica e água em sua residência. Mas como fazer isso? Acompanhe no tópico a seguir algumas dicas simples e essenciais para diminuir o valor da conta de água da sua casa.

Como diminuir o valor da conta de água da sua casa?

Evitar o gasto excessivo da água é tão importante para o controle das finanças pessoais, quanto para a preservação do meio ambiente, uma vez que a água é um bem finito do planeta e seu consumo consciente preconiza as práticas sustentáveis que é dever do cidadão de bem.

A seguir, vamos apresentar 3 dicas simples e essenciais para diminuir o valor da conta de água da sua casa. São tarefas simples que podem ser adotadas no dia a dia.

Torneira fechada

O simples ato de manter a torneira fechada enquanto escova os dentes ou lava a louça pode reduzir consideravelmente o consumo de água e, assim, o valor da conta no final do mês.

Na hora de escovar os dentes, abra a torneira, molhe a escova de dentes, coloque uma pequena quantidade de creme dental, molhe novamente e feche a torneira enquanto escova os dentes. Depois, abra novamente somente para enxaguar a boca e a escova de dentes.

Na hora de lavar a louça, remova todo o excesso de comida dos pratos antes de levá-los à pia. Caso tenha algum recipiente com alguma sujeira mais evidente, deixe algum tempo de molho com água morna e sabão neutro. Isso faz com que a sujeira amoleça e saia mais facilmente com a esponja.

Em seguida, organize a louça suja entre pratos, copos e talheres. Umedeça a esponja com uma pequena quantidade de detergente e, com a torneira fechada, ensaboe todos os itens da pia, separados por categoria. Depois, abra a torneira para enxaguar todos os itens de uma só vez.

Banhos curtos

Banhos mais curtos também economizam na conta de água. Uma sugestão interessante é fechar o chuveiro enquanto está se ensaboando ou lavando os cabelos. Desse modo, o banho fica fracionado.

A ideia é bem simples. Abra o chuveiro, molhe todo o corpo e cabelos, molhe também a esponja e o sabonete. Em seguida, feche o chuveiro. Agora, ensaboe o corpo e lave os cabelos que já estão molhados.

Depois, basta abrir novamente o chuveiro. Esse hábito faz com que cada morador da casa economize até 48 litros de água por banho tomado. Considerando que uma pessoa tome ao menos um banho diário por dia, com essa técnica ela pode economizar até 17.520 litros de água em um ano.

Aposente a mangueira

Na hora de limpar o quintal, a calçada, o carro, a moto ou até mesmo regar as plantas do jardim, não utilize a mangueira. Invista em utilidades domésticas como baldes, bacias e regadores para dosar a água utilizada nessas atividades.

Uma sugestão é reaproveitar a água utilizada em outras tarefas. A água com sabão da máquina de lavar roupas pode ser reaproveitada para lavar, vez ou outra, o quintal, a calçada e o carro.

Gostou das nossas dicas? Então reúna toda a família, converse com seus filhos e explique a importância que a economia de água tem para o orçamento doméstico e também para o planeta.

Para conferir mais dicas e notícias, acesse o site https://www.agencianoticias.com.br/.

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site AgenciaNoticias.com.br

SOURCE Site AgenciaNoticias.com.br