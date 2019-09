Site Aprovados.net dá Dicas de Estudo de Matemática para o Enem

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Um dos pontos mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, é a parte de matemática. Muitos participantes conseguem ingressar em uma faculdade devido ao desempenho que teve nessa parte da avaliação, por exemplo. Uma vez que ela corresponde a um ¼ de todo o Exame. Por isso, uma preparação bem-feita é imprescindível. Sabendo disso, vamos elencar quatro sugestões que abordam como se preparar da melhor forma possível para participar desse processo seletivo e também que apresenta as principais matérias cobradas na avaliação. Confira!

Sugestão 01: montar a lista com os conteúdos mais cobrados nos últimos anos na prova de matemática

Você que se inscreveu para a prova do ENEM já deve saber algumas informações importantes a respeito da avaliação. Um dos pontos cruciais da prova é que existem conteúdos que sempre aparecem no exame, enquanto perguntas de outros temas são praticamente ignoradas. Com isso, a primeira sugestão para dar início ao seu preparo para a prova de matemática é elaborar uma relação com as principais matérias.

Essa tarefa pode ser realizada de diferentes maneiras. A principal é consultar os documentos oficiais de cada ano. Uma segunda forma é verificar as edições anteriores do exame e anotar os temas mais recorrentes. Já para as pessoas que estudam em escolas preparatórias, os docentes focam em exercícios com os temas mais comuns e também costumam divulgar uma lista com os tópicos mais recorrentes.

Abaixo você encontra um exemplo de relação dos eixos temáticos mais habituais na prova de matemática do ENEM de acordo com a Matriz de Referência do exame:

-geometria.

-unidade de medida.

-variação e dependência de grandeza.

-álgebra.

-gráficos e tabelas.

-probabilidade e estatística.

-números naturais, racionais e inteiros.

-função.

Para consultar o documento citado anteriormente clique em: http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf. Essas informações foram apresentadas a partir da página 05.

Sugestão 02: montar um cronograma de estudos que inclua provas anteriores do exame, questões de vestibulares conhecidos no país e também vídeo aulas

As pessoas que vão prestar o ENEM contam com um imenso arsenal para a preparação. Atualmente, existem conteúdos voltados apenas para a prova e esse tipo de material é uma ótima opção, mas não é a única. O ideal é que o candidato faça uma mescla dos conteúdos que ele tem acesso. Isso vai fazer com que tenha mais confiança e esteja preparado para questões das mais diferentes características.

Por isso, ao montar um cronograma de estudos para matemática é interessante que ele reserve um período para resolver os questionamentos das provas anteriores. Que ele também tire um tempo para responder os problemas de processos seletivos tradicionais do Brasil, como a FUVEST, por exemplo. E, por fim, que ele também assista a vídeos dos conteúdos citados acima. As produções audiovisuais são ferramentas muito benéficas para qualquer estudo. Pois existem professores com diferentes métodos de ensino e com toda certeza você vai encontrar um vídeo ou um canal que mais lhe agrada.

Sugestão 03: cronometre o tempo que você responde as questões

Você deve saber que para cada dia de realização da prova do ENEM, o participante tem um tempo total para responder o caderno de perguntas. É fundamental que o inscrito no exame consiga dividir bem o seu tempo e essa tarefa só será feita de forma satisfatória se ele se preparar para tal "missão". Durante o período de estudos, cronometre quanto tempo você gasta para cada questão.

A prova de matemática vai ser aplicada em 10 de novembro e neste dia, os estudantes vão precisar responder 45 questões de matemática e mais 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, ou seja, totalizando 90 perguntas. O exame vai durar 5 horas. Com isso, é necessário que 2h30 sejam destinadas para cada uma das áreas acadêmicas. Por isso, o ideal é que o participante tente criar a sua própria divisão de tempo para que todas as questões recebam a devida atenção.

Sugestão 04: realize leituras práticas em cada uma das situações problemas

Uma das características da prova do ENEM é que os enunciados das questões costumam ser grandes. E, destinando tanto tempo para cada um dos enunciados acaba-se "perdendo" tempo. A última sugestão é que você realize leituras práticas. Mas, o que seria isso? A ideia consiste em dois passos.

O primeiro é que o participante leia a pergunta final antes de todo o enunciado. Muitas vezes, todo aquele texto não será necessário para a resolução da pergunta. Já o segundo passo, é um desdobramento do primeiro. Caso, seja necessário voltar ao texto introdutório da pergunta, leia e simultaneamente anote os números e outros dados disponíveis. Acostume-se a fazer a sua preparação desta forma, isso vai ajudar a economizar tempo e também vai evitar que você se canse mais rapidamente. Boa sorte!

