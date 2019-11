Site BolsaValor.com.br ensina Como Consultar Nome Sujo no SPC, Serasa e SCPC

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Consultar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pode ser mais fácil do que você imagina.

Se você já tentou pedir um crediário em alguma loja e teve a péssima notícia da não aprovação do crédito solicitado, esse artigo é para você!

Algumas empresas até podem te informar que há uma prescrição no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas muitas vezes, essa informação não é transmitida. É comum o sentimento de susto, constrangimento e vergonha ao passar por esse tipo de situação. Mas você não está só. Você sabia que mais da metade dos brasileiros está com restrição nos Serviços de Proteção ao Crédito e nem sabem?

Mas, você não precisa mais fazer parte dessa estatística. Logo nos tópicos abaixo, você irá descobrir como você pode consultar se seu nome está sujo ou não!

É com certeza o primeiro passo para começar a ter uma boa saúde financeira e recuperar suas chances de conseguir crédito quando desejar.

Como consultar o nome no SPC, Serasa e SCPC grátis

Apesar de muitas pessoas cobrarem por esse tipo de serviço, saiba que você mesmo pode fazer a consulta nos órgãos de proteção ao crédito sem pagar nada, exatamente, totalmente grátis. Na verdade, qualquer pessoa pode ir nos órgãos como Serasa e SCPC e fazer a consulta gratuita, desde que se tenha os documentos pessoais em mãos.

Documentos exigidos para consultar crédito no SCPC ou Serasa

Para consultar o nome indo presencialmente nesses órgãos, é necessário cumprir alguns requisitos. E o principal deles é: só quem pode consultar a situação do nome é o próprio solicitante. Ou seja, você não pode solicitar a consulta em nome de/ou para terceiros. Embora as empresas possuam essa funcionalidade, é importante saber que presencialmente e como pessoa física, isso é impossível.

Alguns outros documentos que podem ser solicitados no ato da consulta

RG

CPF

Comprovante de residência

Carteira de trabalho

Como consultar se o nome está sujo na internet (online)

Convenhamos que ter que ir no órgão responsável pela consulta de crédito não é uma opção viável para muitas pessoas, por isso, há também a possibilidade de verificação de crédito online. O procedimento é praticamente o mesmo e os resultados são instantâneos, além de você não precisar sair de sua casa.

Lembre-se que a consulta (inclusive online) é feita de forma gratuita, entretanto, para a consulta pela internet no SPC Brasil é necessário pagar uma taxa mínima pela utilização do serviço, que não se aplica ao SCPC e o Serasa.

Como consultar o nome no SPC Brasil

Como informado no tópico anterior, o SPC Brasil é o único dos três serviços que cobra para efetuar a consulta de crédito. O preço para fazer essa consulta é de R$ 9,90 para consulta do próprio CPF e de R$ 16,90 para a consulta de CPF de terceiros. O processo é bastante simples e o pagamento é facilitado.

Acesse o link abaixo para fazer a consulta do seu nome no SPC Brasil:

https://loja.spcbrasil.org.br/pessoa-fisica/consultar-cpf.html

Como consultar o nome no Serasa Experian

O Serasa é bem simples de ser utilizado e a consulta é bem rápida e fácil, além de ser gratuita. Acessando o site da empresa, você precisa se cadastrar na plataforma e preencher todos os seus dados pessoais. Após feito o cadastro e todas as confirmações, você já poderá fazer o acesso na plataforma e consultar se há alguma prescrição no seu nome, seu Score de crédito (pontuação que avalia seu potencial de pagamento) e se há negociações de dívidas em aberto.

Há também a opção de aderir a alguns serviços extras como o Cadastro Positivo (gratuito) e monitoramento do CPF (pago), que podem ser uma ótima escolha para você!

Para se cadastrar e consultar seu nome no Serasa, acesse:

https://www.serasaexperian.com.br/

Como consultar o nome no SCPC Boa Vista?

A consulta de nome no SCPC Boa Vista também é bem simples e segue basicamente o mesmo padrão de acesso que as outras plataformas possuem. Para fazer a consulta do seu CPF basta acessar o painel de acesso do SCPC Boa Vista, fazer o cadastro online e assim, saber se há alguma prescrição no seu nome ou não.

Para fazer esse processo basta acessar o seguinte link:

https://www.consumidorpositivo.com.br/

Agora, basta fazer as suas consultas e saber se há ou não alguma pendência em seu nome. Lembre-se que esse é o primeiro passo para começar a negociar suas dívidas (caso tenha) e reestabelecer seu crédito.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Economia, acesse o site https://www.bolsavalor.com.br/.

