Site CarroBonito.com apresenta os Benefícios da Película Automotiva

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Já faz um bom tempo que o uso de películas automotivas se tornou tendência no Brasil. As películas geram um efeito atraente, proteção do sol e mais privacidade para os ocupantes do carro. Em um país com um clima como o nosso, a película automotiva atrai cada vez mais pessoas. É muito comum nas ruas encontrarmos carros com películas desde as mais suaves até aquelas muito escuras. Por isso, muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que é permitido, aos tipos de película, entre outras coisas. Dessa forma, se este for o seu caso, leia este texto na íntegra e conheça um pouco mais sobre o assunto.

Na atualidade, boa parte das películas possuem fator ultravioleta, o que quer dizer que dentro do carro os ocupantes estão dispensados de usar protetor solar.

É obvio que cada película, de acordo com o preço e a qualidade, tem um fator de proteção diferente. Podemos encontrar no mercado como maior fator 1.700. O que significa que os ocupantes estão protegidos como se usassem um filtro cuja proteção seja de fator que vai de 50 a 60. Essa proteção máxima também é válida para diminuir a luz que vem de fora do carro.

As películas em geral são muito boas para diminuir a luz vinda do amanhecer e do entardecer, que costumam ser muito intensas e atrapalham principalmente a visão do motorista.

Ou seja, elas servem para proporcionar mais segurança ao motorista, evitando que ele fique ofuscado com a luz do sol e também de outros carros.

Entretanto, de acordo com o afirmado por Antônio de Jesus Souza Miranda, que é o atual coordenador da área de vistoria e de emplacamento do Detran do estado de Rondônia, o carro com uma película que seja muito escura faz com que a visibilidade do motorista fique mais difícil, o que pode acarretar e colocar em risco a vida dos ocupantes do carro.

Dessa forma, foi criada uma lei para delimitar o grau da transparência que o adesivo precisa possuir para cada vidro do carro.

Uma película que seja mais escura que o que é permitido por lei, ao invés de proporcionar segurança, vai acabar cegando de certa forma o motorista, principalmente quando dirige a noite.

Uma outra funcionalidade da película é que ela consegue dentro do veículo fazer com que a temperatura fique mais amena.

Mas, essa amenizada da temperatura não se dá conforme a transparência da película. Na realidade isso é muito variável, dependendo da composição da película. Podemos encontrar no mercado películas mais transparentes que fazem com que a temperatura dentro do veículo fique mais amena. Chegando a funcionar bem melhor que as películas muito escuras. Fato que se deve à qualidade do seu material.

Mas essa questão da temperatura geralmente é a que menos importa. Quando os proprietários de veículos buscam pela película, na verdade estão pensando mais em privacidade e segurança.

Existe a crença de que a película acaba impedindo que os assaltantes e bandidos em geral vejam quem são e quantas pessoas estão dentro do veículo, dificultando a execução do ataque.

Sem dúvidas a película atua na prevenção dos sequestros relâmpagos. Sem falar das películas que reforçam os vidros impedindo que eles se estilhacem, oferecendo mais proteção em casos de balas perdidas e assaltos.

Mas além dessa proteção, as películas também possuem uma função estética que valoriza o veículo em termos de aparência.

As melhores marcas disponíveis no mercado são: Insufilm e Suntek. A duração da película varia de 3 anos a 15 anos.

Os preços também podem variar bastante, indo de R$50 a R$1.000, o que irá depender da marca e do tipo de película.

Mas na hora de comprar é importante ter bastante cautela, pois o barato demais pode sair bem mais caro.

