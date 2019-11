Site CarroLindo.com.br explica a Importância da Revisão Automotiva

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Realizar a revisão de um carro é essencial na vida de qualquer motorista. Primeiro, para deixar toda a parte mecânica em dia, pois nunca se sabe quando o carro pode ter problemas, embora ele sempre vá dar indícios de que ele precisa de manutenção. Entrar nesse intervalo de tempo com uma revisão automotiva pode ser uma boa solução. Segundo, para evitar constrangimentos, como por exemplo, se o motor fundir no meio de uma viagem em família.

Para evitar esses e outros motivos, é recomendável que se leve o carro para uma análise de tempos em tempos, e antes disso, ter alguns cuidados com o carro. Confira agora algumas dicas para deixar qualquer carro em dia!

Sobre os cuidados diários que o motorista deve ter com seu automóvel

É importante ressaltar que, apesar da revisão do automóvel ser extremamente importante na prevenção de problemas maiores, a própria manutenção diária também é crucial. Existem cuidados diários que podem ser tomados para ajudar na hora da revisão propriamente dita, e durante o uso do veículo. Cuidados como calibragem do pneu e checagem do óleo são manutenções que o próprio dono do carro pode e deve fazer.

Além dessas duas, existem outras precauções a serem tomadas. Essas precauções consistem na checagem dos faróis, das setas e das luzes de ré, além da checagem do freio também.

Mas afinal de contas, o que é uma revisão automotiva?

Na montadora, depois do automóvel ser pensado e idealizado, são realizados vários testes práticos. Esses testes servem para avaliar a resistência e funcionalidade do protótipo de automóvel. Os testes envolvem situações do dia a dia, além de outros testes específicos para avaliar a durabilidade das peças usadas no automóvel.

Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, as peças se gastam. Essas exaustões da peça acontecem por causa de situações climáticas, por causa do tempo de uso ou até mesmo acidentes ou uso relaxado do veículo. A precaução a ser tomada antes desse infortúnio é a revisão.

A revisão consiste em evitar momentos como a parada total do carro enquanto está indo para casa, por exemplo, ou a quebra de algum componente. Componentes que, como já dito, se desgastam com o passar do tempo e através de vários outros fatores.

Por que fazer a revisão do carro frequentemente?

Por vários motivos. Primeiro, para se manter livre de dores de cabeça. Além disso, a revisão é importante para manter a saúde e a funcionalidade das peças. Por exemplo, a função do óleo do motor é evitar o atrito entre as peças internas. Se o óleo estiver vencido, o desgaste pode ser maior.

Além disso, a falta de uma revisão pode causar mais gastos para o proprietário. No que diz respeito ao mau desempenho, o consumo do carro pode ser maior e, por consequência, o orçamento para manter o carro rodando também.

Outro motivo é o fato do automóvel ser composto de componentes que se desgastam mais do que outros. Por consequência, precisam de cuidado e trocas mais frequentes do que outros. Os freios, por exemplo, possuem um sistema composto por peças que se gastam com mais facilidade, como as pastilhas, as pinças, os discos e o fluido. Esses componentes precisam de uma revisão e troca periódica.

Mas então, de quanto em quanto tempo é preciso levar um carro para a revisão?

Na maioria dos casos, o intervalo entre uma revisão e outra é de 6 em 6 meses. Ou ainda, a cada 10 mil km rodados. Mas esses números podem variar, pois cada marca tem um tempo especificado no manual do proprietário. Outro caso é o número de idas à concessionária para a revisão obrigatória, em caso de carros novos. As concessionárias exigem um tempo para manter a garantia do veículo.

