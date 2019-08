Site Celular Online auxilia a economizar os dados de internet do celular

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A maioria das pessoas que usa a internet do seu plano fica desesperada quando terminam os seus dados móveis. Algumas não entendem como eles podem acabar de um dia para o outro e ficam presas no dilema se devem continuar com o pacote existente ou não. O que poucas pessoas não sabem, é que existem algumas formas de economizar o uso desses dados. Assim, é possível usufruir da internet sem ficar com aquela preocupação chata na cabeça. Veja abaixo as principais dicas relacionadas pelo portal Celular Online para manter os dados da internet por mais dias e evitar tantos gastos.

Só ligue os dados móveis quando for realmente usar

Um dos truques mais importantes para economizar os dados de internet é só ligar essa função quando realmente for usá-la. Pois muitas pessoas não se ligam nesse detalhe e acabam deixando esse modo ligado sem necessidade. Você ainda pode permitir que apenas alguns aplicativos usem os dados de internet. Basta apenas ir na configuração do seu smartphone e ajustar por lá.

Dê prioridade às mensagens na hora de se comunicar ao usar alguns aplicativos de conversas

Algumas pessoas que usam o aplicativo de mensagens mais famoso do momento devem dar prioridade à mensagem escrita na hora de se comunicar com amigos. Elas não gastam tantos dados da internet. Já as chamadas em vídeo e áudios consoem mais que o dobro dos dados e podem acabar com eles em pouco tempo. Principalmente para as pessoas que usam esse aplicativo durante muitas horas por dia.

Preste atenção na escolha do navegador usado

Alguns navegadores sugam todos dados de internet e essa é uma informação um pouco camuflada. Ou seja, poucas pessoas têm acesso a essa realidade. Os dois melhores navegadores para quem deseja economizar nos dados móveis é o Opera Mini e Google Chrome, pois eles conseguem reduzir o tamanho das informações da página. E escolhendo um desses dois navegadores já vai ajudar muito a economizar os dados móveis de internet.

Evite usar alguns aplicativos

Alguns aplicativos que a maioria dos usuários de internet gosta são grandes responsáveis por consumir muitos dados de internet. Os principais são:

- Aplicativos de fotos/imagem como o Instagram;

- Aplicativos de vídeo como o Youtube;

- Aplicativos de música em geral.

Quem tiver usando os dados móveis de internet deve evitar esses aplicativos, principalmente se desejar economizar.

Use o Wi-Fi sempre que puder

O usuário que precisa economizar os dados móveis de internet deve abusar do uso do Wi-Fi sempre que for possível. Muitas pessoas não sabem, mas existem muitos estabelecimentos que disponibilizam essa rede gratuitamente para todos. Entre esses estabelecimentos estão: mercados, shoppings, consultórios médicos, restaurantes entre outros.

Tenha atenção com as atualizações dos aplicativos do seu smartphone

É muito comum receber o aviso inesperado de atualização de algum aplicativo no smartphone e quando isso acontecer dê preferência para permitir quando estiver conectado pelo Wi-Fi. Se fizer com os dados móveis ele vai embora rapidamente. O ideal é tirar a opção de atualização automática e deixar no manual.

Controle os gastos dos dados de internet

Os dados de internet podem ser acompanhados por aplicativos de controle. Eles mostram quanto esses gastos estão sendo usados e avisam quando os mesmos estão perto de acabar. Essa é uma forma de não ser pego de surpresa. Existem várias opções de aplicativos gratuitos como o My Data Manager.

Use serviços offline

Uma boa forma de economizar os dados móveis de internet é usando os serviços offline. Eles não gastam a internet e são muito úteis também. Existem alguns aplicativos importantes e que funcionam dessa forma, entre eles estão o GPS e Google Maps.

Essas são as principais dicas para ajudar na economia dos dados móveis de internet. Para conferir mais dicas sobre celulares, smartphones e tablets, acesse o site https://www.celularonline.org e fique por dentro das últimas novidades do setor.

