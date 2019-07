Site CelularChips.com apresenta os Tipos de Película para Celular

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade, com a tecnologia de smartphones alçando altos voos, um pequeno e inevitável problema acabou interferindo na fluidez quase perfeita desses aparelhos. As telas dos celulares, hoje todas em Touchscreen, tendem a apresentar problemas e quebrar. Qual a solução?

Se o aparelho smartphone cai no chão, ou de algum outro modo a tela é levemente danificada, isso prejudica o seu funcionamento, dada a sensibilidade da superfície da tela. Não é só uma questão da estética do aparelho, é de eficiência e de proteção, além do valor de revenda. Nestes casos, em quase todos, na verdade, existe um meio de proteger o aparelho: A Proteção de Tela.

A pergunta que cabe aqui agora é a seguinte: será realmente necessária a utilização de película protetora de tela?

A resposta é: sim. Existe, por incrível que pareça, novas tecnologias em composição de vidro para os gadgets, entre elas a mais conhecida proteção Gorilla Glass. Embora as telas de celulares, hoje, sejam bem mais resistentes, nem sempre estão munidas de grande capacidade de proteção. Deste modo, uma espécie de película avulsa pode ser adicionada, de modo a garantir maior resistência a choques e outros fatores.

Existe diferentes tipos de protetores de tela, para smartphones, as chamadas película para smartphones, que hoje podem ser encontradas para venda na internet em quantidades infinitas. São estilos, qualidades, cores e preços variados. Porém, apesar da grande quantidade de protetores de tela existentes no mercado, basicamente existe seis tipos fundamentais de protetores de celular.

1 – As chamadas Películas de PET: Consiste em uma pequena peça delgada e transparente feita à base de polietileno, que é um típico material plástico, comum na produção de garrafas PET e demais outros recipientes para alimentos. Este tipo de película tem capacidade de fornecer uma boa e eficiente proteção contra muitos riscos e não custam muito ao bolso do consumidor. São bem leves e finas; são de fácil aderência e não causam mais volume ao aparelho. São as mais ideais para os smartphones munidos de telas curvas.

2 – As chamadas Películas Transparentes: Consiste em um tipo de película já quase totalmente fora de uso, devido à invasão da proteção de vidro, embora sejam muito eficientes, porém, acabam deixando muitas marcas de digitais e se tornam engorduradas demais.

3 – As chamadas Películas Foscas: Trata-se de um excelente variante que ajudou a resolver aquele problema de marcas de digitais na superfície. O material fosco garante que a luz externa de cada ambiente seja neutralizada, dado que o brilho muitas vezes dificulta visão da tela e pode ser prejudicial para a saúde.

4 – As chamadas Películas de Vidro: Consiste esse em um protetor de maior resistência e eficiência, um pouco mais pesado, porém, de alta qualidade. Este protetor de vidro realmente protege a tela do aparelho contra os arranhões e as quedas. Atualmente são mais baratos para aquisição no mercado. Por serem mais espessos e mais consistentes, eles podem interferir, em certo grau, na agilidade do touch da tela.

5 – As chamadas Películas de Privacidade: Estas consistem em proteções que garantem melhor privacidade para cada usuário. Este tipo de película garante que o consumidor possa consultar sua tela em apenas um ângulo, sendo impossível visualizar o seu conteúdo de todos os outros, devido às camadas de material aplicado.

6 – As chamadas Películas Líquidas: Na atualidade este tipo de protetor, por mais estranho que pareça o nome, pode ser comumente encontrado no mercado e consiste em uma espécie de solução líquida que deve ser esfregada sobre a superfície da tela, como se fosse untado ou polido, de modo que essa pequena camada, como um protetor solar, retém todos os choques leves sobre a tela.

Na opinião qualificada dos especialistas, as duas melhores proteções de tela são as películas de vidro e as películas foscas, para privacidade.

Para conferir mais notícias sobre celular e o mundo tecnológico, acesse o site www.celularchips.com.

