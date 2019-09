Site CelularChips.com dá Dicas de Como Escolher o Roteador Wi-Fi ideal para sua Casa

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Cada vez mais presente no nosso dia a dia, a internet tornou-se indispensável para a realização de atividades pessoais e profissionais. Para garantir que você estará sempre conectado, é fundamental escolher um bom roteador Wi-Fi — aparelho responsável por distribuir o sinal de internet em um ambiente.

Há uma grande variedade de roteadores disponíveis no mercado, mas para fazer uma compra bem-sucedida é imprescindível saber analisar as suas características. Afinal, dependendo das propriedades do aparelho, o seu sinal de internet por ser mais ou menos eficiente.

Quer saber mais? Saiba, a seguir, como adquirir o roteador Wi-Fi ideal para a sua casa ou empresa!

Cheque o protocolo do roteador

Todos os dispositivos que se conectam a um roteador precisam dar suporte para o protocolo de comunicação que está no aparelho. Essa característica pode ser checada na embalagem do produto por meio da descrição 802.11.

Porém, além desse indicador, também é preciso observar a indicação do padrão do protocolo. Entre os modelos disponíveis estão o 802.11a, 802.11b, mais 802.11g, 802.11n, e há pouco tempo foi lançada a versão 802.11ac. Essa última opção faz a transmissão de dados em uma taxa superior, apresentando maior estabilidade e alcance de sinal quando comparado ao 802.11n, por exemplo.

Para comprar um roteador contendo essa especificação, descubra se os dispositivos que vão ser conectados ao aparelho dão o suporte necessário para o protocolo disponível. Isso porque se houver alguma incompatibilidade, a tendência é que haja perda na velocidade de conexão.

Analise a frequência

Os roteadores costumam funcionar pelas frequências 2,4 GHz e 5 GHz. A primeira alternativa é considerada a mais antiga, sendo utilizada controle remoto, telefone sem fio e roteador de internet.

Essa opção também é a mais usada no mercado, sendo recomendado analisar o número de dispositivos que vão ser ligados simultaneamente no mesmo local e que operam na mesma frequência, haja vista que podem ocorrer interferências que impactam negativamente a qualidade do sinal.

Quando as condições são ideais, o Wi-Fi de 2,4 GHz é capaz de suportar taxas de transferência que variam de 450 Mbps a 600 Mbps, o que depende da classe do roteador, como G, N e AC. Por sua vez, os roteadores que atuam pela frequência 5 GHz suportam downloads de até 1.300 Mbps.

É importante dizer que não há uma frequência que seja melhor do que a outra, porém, alguma delas pode contar com uma configuração que seja mais favorável para o seu ambiente. Nesse contexto, é recomendado averiguar o tamanho do ambiente, a qualidade do sinal, a quantidade de equipamentos que vão ser conectados e quais as suas necessidades.

Verifique o número de antenas

Você pode obter uma ótima qualidade de sinal com o uso de roteadores que possuem antenas internas. Todavia, existem situações que necessitam de um sinal forte em locais com uma distância maior, que têm obstáculos para a transmissão do sinal, como móveis ou paredes, ou conectar diversos eletrônicos para utilizar a internet. Nesse último caso, o ideal é optar por um roteador com múltiplas antenas.

Para medir a qualidade do sinal em um ambiente, o usuário pode usar aplicativos como WIFI Analyzer, NetSpot ou Wireshark. Com essa informação em mãos pode-se escolher o roteador mais adequado para o local em que será utilizado.

Preste atenção na segurança oferecida

Os modelos de roteadores mais antigos fazem uso de uma tecnologia de segurança que é defasada. O Wep que foi lançado nos anos 90 com os primeiros padrões de redes sem fio caiu em desuso, estando vulnerável a invasões.

Sendo assim, ao pesquisar por um Wi-Fi prefira os equipamentos que tenham compatibilidade com as encriptações WPA e WPA2.

E aí, gostou das nossas dicas? Agora você já pode comprar o roteador perfeito para navegar na internet tranquilamente.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Tecnologia, acesse o site https://www.celularchips.com/ .

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE CelularChips.com

SOURCE CelularChips.com